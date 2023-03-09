شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا يقترب من لعب دور تشادويك بوسمان فى Black Panther والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المواقع والصحف الفنية عن اقتراب ادريس البا من بطولة فيلم Black Panther، فوفقاً لأكثر من موقع منهم الديلى ميل بات الممثل الشهير أقرب المرشحين للعب شخصية تشادويك بوسمان الذى نجح خلال أولى أجزاء السلسلة قبل وفاته بصورة مفاجئة في صدمة على كل محبى الفيلم وجمهوره.

وذلك بعدما رد إدريس إلبا على الشائعات التي أكدت أنه كان يجري محادثات للعب دور جيمس بوند، قائلاً: "إنها مجاملة وشرف، لكنها ليست حقيقة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

في عام 2021، استبعد إلبا نفسه من تولي دور بوند خلفاً لدانيال كريج، الذي كان آخر ظهور له كعميل سري هو No Time To Die الذى طرح في نفس العام.



تشادويك

وبدأت الشائعات من حينها عن أن إلبا كان يجري محادثات لتمثيل دور البطولة في فيلم بوند القادم، وأكدت المنتجة باربرا بروكلي لاحقًا أن إلبا كان "جزءًا من المحادثة" حول من سيتولى الدور.

في مقابلة جديدة صرح إلبا قائلاً: "أحب سلسلة أفلام بوند، أنا قريب جدًا من المنتجين، كنا جميعًا نوعا ما نضحك على الشائعات لأنها مجرد لا شيء".

وأوضح ألبا قائلا: "لا يمكنني التحدث نيابة عنهم، ولكن من وجهة نظري، لم يكن هناك أي نوع من الحقيقة في أي من الشائعات التي انتشرت".

وذلك بعدما تعرض النجم العالمى إدريس إلبا، لانتقادات الشهر الماضى بعدما صرح بأنه لم يعد يصف نفسه بـ"ممثل أسود"، فحسب ما نشر موقع "ديلي ميل"، أثار نجم لوثر، البالغ من العمر 50 عامًا، وهو من أصول غانية وسيرالية كريولية، رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي عندما أوضح بالتفصيل كيف كان يعتقد أن تسميته بالـ"الممثل الأسود" تضعه فى "صندوق" وأن "الهوس" بالعرق يمكن أن يعيق التطلعات والنمو.