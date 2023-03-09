بيج رامي الزمن الجميل.. هذا هو أحمد رمزي بطل كمال الأجسام الذي لا تعرفه في صورة نادرة!

كتب امير فتحي في الخميس 9 مارس 2023 03:51 مساءً - الفنان الراحل أحمد رمزي، الذي اشتهر بوسامته وأدواره الفنية الناجحة، ولكن ما لا يعرفه أحد عنه أنه كان من أبطال كمال الأجسام.

أحمد رمزي، قبل أن يبدأ حياته الفنية كانت أمنية حياته أن يفوز ببطولة كمال الأجسام، وكان يقضي معظم وقته في النادي يؤدي الألعاب التي تساعده على تكوين جسمه ليفوز بالبطولة.

أحمد رمزي لاعب كمال الأجسام

وعندما طلبت منه مجلة «الكواكب»، أن تجري حوار معه رفض وقتها أن يتم التصوير معه على ألا يقترن اسمه بالسينما، وطلب تصويره كرياضي من أبطال كمال الأجسام وطبعًا لم يفز أحمد رمزي بالبطولة الرياضية، لكنه فاز بالبطولة السينمائية وكسبته السينما المصرية.

صورة نادرة لـ أحمد رمزي لاعب كمال الأجسام

يُشار أن حُب الفنان الكبير أحمد رمزى، للرياضة جعله أشهر من جسد أدوار الولد الشقى والشاب الرياضى الوسيم الدنجوان خفيف الظل وقام ببطولة الكثير من أفلام الأكشن الممزوج بالكوميديا والرومانسية فى السينما.

أحمد رمزي في شبابه قبل دخوله عالم الفن

وطوال فترة صباه وشبابه كان للفتى الرياضى العديد من المغامرات، ومنها ما حكاه بنفسه لمجلة “الكواكب” فى عدد نادر تحدث خلاله عن بعض مغامراته فترة الصبا مع صديقه الروسى وكان اسمه “ايجور” وجمعتهما صداقة قوية حيث كانا يمارسان رياضة السباحة والملاكمة معًا،

مشوار أحمد رمزي

يعتبر الفنان أحمد رمزي واحدًا من جانات السينما المصرية وأبطالها ونجمًا من نجوم الزمن الجميل، الفنان الكبير أحمد رمزي، الذي اشتهر بأدوار الشاب الوسيم الشقي خفيف الظل في العديد من الأفلام الناجحة والبارزة في تاريخ السينما المصرية

يُذكر عن الفنان أحمد رمزي أن اسمه الحقيقي هو (رمزي محمود بيومي) ولد لأب طبيب مصري وأم إسكتلندية، درس في مدرسة الأورمان ثم مدرسة فيكتوريا، ثم التحق بكلية التجارة ولم يكمل تعليمه بعد أن اكتشفته السينما، مارس الرياضة، وأدى دور الشاب الشقي خفيف الظل، ربطته علاقة صداقة قوية بكل من عمر الشريف وعبد الحليم حافظ

بلغت عدد أفلام أحمد رمزي، خلال مسيرته الفنية التى تخطت 20 عاماً، حوالى 100 فيلم، أنهاها فى منتصف السبعينات بفيلمه الشهير “الأبطال” مع العملاق فريد شوقى، الذى قرر بعده الاعتزال والتركيز فى المشاريع الخاصة التى سرعان ما لم تنجح ليعود مرة اخرى للتمثيل مع الفنانه فاتن حمامة، بمسلسل حكايه وراء كل باب، ومسلسل” وجه القمر”، ومع الفنانة “يسرا” فى فيلم” الورده الحمراء ” اخراج ايناس الدغيدى.

وتزوج أحمد رمزي في حياته 3 مرات، أولها عام 1956 من عطيات الدرملى ابنة الأسرة الأرستقراطية ووالدة إبنته “باكينام”، والثانية كانت زيجة قصيرة لم تستمر سوى أيام من الراقصة نجوى فؤاد بعدها استأنف حياته الزوجية مع زوجته الأولى، ثم انفصلا ليتزوج من المحامية اليونانية نيكولا، وأنجب منها إبنته نائلة، وابنه نواف، الذى وُلد مصابًا بإعاقة ذهنية، واستمر زواجه بها حتى الرحيل.

وفاة أحمد رمزي

وجاءت نهاية الفنان أحمد رمزي درامية حيث توفي متأثرا بسكتة دماغية إثر سقوطه على الأرض، بعد اختلال توازنه في حمام منزله بالساحل الشمالي أثناء توجهه للوضوء لصلاة العصر، وأوصى الفنان الراحل، قبل وفاته بدفن جثمانه بأحد مدافن الساحل الشمالي دون غيره من الأماكن، وشيعت جنازته بشكل بسيط بأحد مساجد الساحل الشمالي, ودفن هناك بناءً على وصيته. وذلك في 28 سبتمبر 2012 عن عمر ناهز 82 عاماً.

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