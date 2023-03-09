كتب امير فتحي في الخميس 9 مارس 2023 03:51 مساءً - إلتقطت عدسات الكاميرات، لقطة عفوية من الفنانة أحلام وهي تقبل يد الفنانة أصالة نصري بشكل عفوي في نصف نهائي برنامج “سعودي آيدول”.

ونشر برنامج et بالعربي، مقطع فيديو يرصد ما حدث بين الفنانتين، عبر حسابه على إنستجرام، وحمل تعليقا: “أحلام تقبل يد أصالة في لقطة عفوية في حلقة النصف نهائيات من سعودي آيدول”.

وظهر من خلال الفيديو، محاولة أصالة رد ما فعلته أحلام وتقبيل يدها أيضا، ولكن الأخيرة قامت بسحب يدها منها قبل تقبيلها.

وقد اثار المشهد عدد من ردود الفعل المتباينة من المتابعين حيث جاء في التعليقات “اكتر 2 بيكرهو بعض ..حسب لغة الجسد والتعابير…بس عم يتنافسو مين كيوت اكتر ومين طاغي اكتر..” و “احلام عيب عليك انتي خليجية

كانت هذه تفاصيل خبر احلام تقبل يد اصالة بشكل مفاجىء!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.