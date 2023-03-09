بسبب أزمته الصحية .. نجل الفنان محمد ثروت يسافر إلى ألمانيا

كتب امير فتحي في الخميس 9 مارس 2023 03:51 مساءً - كشف عثمان بدران الصديق المقرب للمخرج أحمد ثروت عن تطورات حالة الأخير الصحية على خلفية الأزمة التي تعرض لها مؤخرا واكتشاف إصابته بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي وهو “متلازمة الميلر فيشر”، والتي تهاجم الجسد وتمنعه من الحركة التامة .

كتب عثمان بدران عن صديقه نجل الفنان محمد ثروت في منشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “من فترة كنت كتبت على قصة الضغط العصبي وان مفيش حاجة مستاهلة وده كان بسبب حبيبي وصديقي أحمد ثروت اللي عنده 31 ولا 32 سنة” .

تابع: “زميل صنعة زي ما بيقولوا ومن شوية ضغط في الشغل خلال السنوات اللي فاتت جاتله جلطة في عينه الشمال والحمد لله بتتحسن، ولكن تطور الموضوع أكتر وجاله مرض في الأعصاب نادر أوي اسمه “متلازمة الميلر فيشر” .

أضاف صديق أحمد ثروت: “وده مرض بيجي 1% في المليون، بيخلي الجهاز المناعي يهاجم الجهاز العصبي وحاليا مأثر على رجله الشمال تماما واليمين بنسبة 50% زي ما أحمد قالي .. الحمد لله عزيمة أحمد في حتة تانية خالص وبيهزر وبيضحك ومؤمن ومبسوط ان ربنا اختصه” .

واصل: “بس النهاردة يوم مهم جدا، أحمد سافر لألمانيا علشان المرض ده محتاج مركز متخصص لعلاجه والنهاردة هيسحبوا عينة مياه من المخ علشان يحددوا الموضوع أكتر ويحطوا بروتوكول للعلاج بإذن الله” .

واختتم: “بناءا على نتيجة النهاردة هيتحدد حاجات كتير أوي .. فصلا وليس أمرا ندعي لأحمد لعلكم أقرب إلى الله إنه يشفيه ويهون عليه ويربط على أبوه الخلوق الجميل محمد ثروت وأمه وأخته وخطيبته” .