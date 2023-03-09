شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان عن "جعفر العمدة": فيه ملامح من مصر وأكثر من خط درامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل شخصية "جعفر العمدة" التي يجسدها خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023، وقال إنها شخصية مصرية أصيلة تنتمي إلى حي السيدة زينب حيث تدور الأحداث، موضحا: "الشخصية فيها ملامح مصر بشكل كبير ومحافظة على الأصالة والعادات والتقاليد".

وأضاف خلال فيديو نشرته شركة "ميديا هب سعدى – جوهر"، المنتجة للمسلسل، أن المسلسل يحتوي على الطابع المصري العريق الذي تربينا عليه، وأنه يحتوي على العديد من الخطوط الدرامية، ولا يعتمد على تيمة واحدة في الأحداث، موضحًا: "العمل فيه كل حاجة، وأنا بحب الدراما دي، فيها كوميديا وتراجيديا وأكشن وتشويق، وتبقى عايز تعرف إيه اللي هيحصل وتطورات الشخصيات أي".

كما تمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور، قائلا: "بتمنى إن جعفر العمدة، يكون شخصية محفورة في تاريخ الدراما المصرية، زي شخصيات كتيرة ارتبطنا بيها، ويحقق نجاح ويدخل قلوب الناس، والناس تفضل تفتكره".

مسلسل " جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.