شكرا لقرائتكم خبر عن عمر زهران قائد جيش المماليك بمسلسل "سره الباتع" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان عمر زهران في المسلسل التاريخي الأضخم "سره الباتع" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، إذ يجسد دور "قائد جيش المماليك" خلال أحداث العمل، المأخوذ عن قصة للأديب الراحل يوسف إدريس.

يعرض مسلسل "سره الباتع" المأخوذ عن قصة للأديب الراحل يوسف إدريس، وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف فى أولى تجاربه الدرامية فى موسم رمضان 2023 عبر شاشة قناتي الحياة وon، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch It الإلكترونية.



عمر زهران

والعمل عبارة عن دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم، وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز.

ويشارك فى بطولة مسلسل "سره الباتع" أيضاً أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.