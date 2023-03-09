إنجي علي عن هذه الفنانة: “تعيش أصعب اللحظات في العناية المركزة”

كتب امير فتحي في الخميس 9 مارس 2023 02:44 مساءً - كشفت الإعلامية إنجي علي عن تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان، التي تعرضت لأزمة صحية مؤخرا، مطالبة متابعيها بالدعاء له بالشفاء .

نشرت إنجي علي صورة لشيرين الطحان عبر حسابها على موقع “انستجرام”، كتبت في تعليقها عليها: “الزميلة والإعلامية والفنانة شيرين الطحان تعيش أصعب اللحظات” .

تابعت: “هي الآن في العناية المركزة .. برجاء ندعو لها بالشفاء والعافية .. ربنا معاكي يا شيرين، هو الشافي المعافي يارب” .

وكانت قد وجهت الفنانة صفاء جلال مؤخرا رسالة إلى متابعيها وجمهورها، طالبتهم من خلالها بالدعاء لزميلتها وصديقتها الفنانة شيرين الطحان .

حيث تعرضت الفنانة شيرين الطحان لأزمة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة، وفقا لما كشفته صفاء جلال في منشور لها على موقع “فيس بوك” .

تضمن المنشور صورة لشيرين الطحان، كتبت صفاء جلال في تعليقها عليها: “ادعو لحبيبتي الجميلة شيرين الطحان في العناية المركزة .. ادعولها ربنا يشفيها ويعافيها يارب” .

يذكر أن شيرين الطحان هي ممثلة مصرية عملت بعد تخرجها من كلية التجارة بجامعة القاهرة كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات عام 2000، .

ثم رشحها المخرج أحمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم ” 45 يوم”، وشاركت بعدها في عدة مسلسلات منها: رقم مجهول، اسم مؤقت، السبع وصايا، الركين .

وكان آخر مسلسلات شيرين الطحان هو الجزء الأول من مسلسل “رمضان كريم” مع المخرج سامح عبد العزيز، والفنانين: روبي، شريف سلامة، نجلاء بدر، سيد رجب، ريهام عبد الغفور، محمود الجندي، صبري فواز وغيرهم .