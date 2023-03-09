“ممكن حد يصدق” .. حنان ترك تتفاجئ بهذا الشئ داخل صندوق سيارتها

كتب امير فتحي في الخميس 9 مارس 2023 02:44 مساءً - أعربت الفنانة المعتزلة حنان ترك عن تعجبها واندهاشها من عثورها على “خلية نحل” داخل صندوق السيارة الخاصة بها .
نشرت حنان ترك صورة لخلية النحل الموجودة داخل سيارتها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .
وكتبت في تعليقها على الصورة: “سبحان الله العظيم .. هو ممكن حد يصدق إني أفتح شنطة العربية ألاقي خليه نحل” .
وشاركت حنان ترك هذه الصورة أيضا عبر حسابها على موقع “تويتر”، والتي لاقت تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشاروا إلى أنها قد تكون إشارة خير أو رسالة من الله لها .
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