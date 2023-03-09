سخرية واسعة من دنيا بطمة بسبب إطلالتها “الغريبة”.. هل خضعت لعملية تجميل جديدة؟

كتب امير فتحي في الخميس 9 مارس 2023 02:44 مساءً - أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، شكوكًا حول خضوعها لعمليات تجميل جديدة في وجهها، بعد أحدث ظهور لها على «إنستجرام»

وجه غريب لـ دنيا بطمة

تولّدت تلك الشكوك حين نشرت دنيا بطمة مقاطع عبر خاصية القصص المصورة في “انستجرام“، ظهرت فيها بشكل غريب.

بدت أبعاد وجه المطربة المغربية دنيا بطمة، مختلفةً عما كانت عليه قبل أيام، وحِدّة ذقنها أصبحت أقلّ ظهوراً.

دنيا بطمة في أحدث ظهور لها

هوس التجميل

وتقبّل بعضهم تحوّل دنيا بطمة بعد عمليات التجميل، لكنّ آخرين رأَوا أنها أصبحت مهووسة وانحرفت بوصلتها عن الفن. وأصبح جلّ تركيزها على شكلها خوفاً من استعادة ملامحها الحقيقية قبل التجميل.

دنيا بطمة في أحدث ظهور لها

وعادة ما تشعل المطربة المغربية، منصّات “السوشيال ميديا” من حين لآخر، وذلك بدءًا من طلاقها من “محمد الترك“، مرورًا بالإطلالات الجريئة التي ظهرت بها منذ أشهر قليلة، حتى ظهورها الأخير بملامح مختلفة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، عن تلك التي كانت عليها منذ ظهورها الأول في برنامج المنافسات الغنائي الشهير “أراب أيدول” قبل عدة سنوات، لذلك أثيرت العديد من التساؤلات والسخرية حول كيفية التحول الكبير بشأن ملامحها.

يُشار أن التغير في دنيا بطمة لم يقف عند تغير ملامح وجهها فقط، وإنما امتلكت جسم بمواصفات مختلفة، ولكن البعض أرجع تحول جسمها إلى ممارستها للرياضة، فيما أرجع آخرون الأمر لعمليات نحت الجسم، خاصة وأن بطمة تظهر عادة بخصر منحوت وأجناب أكثر استدارة.

ومؤخراً ظهرت بطمة بجسم ممتلئ، وفستان قصير، إلا أن ما أثار الانتقادات ضدها ليس فستانها القصير، ولكن التحول الصادم في ملامحها، حيث اعتبر البعض أنه أصبحت تعاني من “هوس التجميل”، رأى آخرون أنها تسعى لتغيير ملامحها وشكل جسمها تماماً وأن الأمر مرتبط بمخاوفها من استعادة ملامحها القديمة مرة أخرى.

وجه مثلث

وقبل أسابيع فقط، لاحظ المتابعين أنّ وجه دنيا بطمة أصبح مثلث الشكل، ما فتح باب السخرية والانتقادات ضدها.

وأطلّت دنيا بطمة عبر فيديو نشرته على حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني وتتراقص على انغام اغنية “حبك ومانجا وتفاح”.

غير ان ما لفت النظر في الفيديو التغير الجديد في ملامح وجه دنيا بطمة خاصة من ناحية ذقنها والذي بدا بشكل أشبه بالمثلث.

طليقها يسخر من ملامحها الجديدة

وبعد ظهورها بشكل مختلف بسبب تجميل جديد في وجهها والانتقادات التي طاولتها لأنها غيّرت ملامحها بالكامل، استغلّ المنتج البحريني محمد الترك الأمر وسخر بطريقة غير مباشرة من ملامح طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة “الغريبة” ولكن بدون ذكر اسمها.

وحرص الترك على استغلال الأمر بطريقة سيئة، رآها الكثير من متابعيه على تطبيق “سناب شات” أنها مهينة لأم ابنتيه، خاصة أنه شبّه ملامح طليقته الجديدة بالكوع .

ونشر الترك عبر حسابه في “إنستجرام” صورة لكوع يد ورسم عليها بالقلم عينين وأنفاً وفكّاً مسنّناً، ليبدو أن الكوع يشبه ذقن بطمة، في محاولة منه للسخرية من الشكل الذي أصبحت عليه.

وعلّق محمد الترك على الصورة بعنوان: “كوع بيتميلح”، وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه: “يخرب بيت المصمم، لبيه السعودية وأهل الرياض بلضبط خلاص تكفون بموت من التصاميم صاحب التصميم يتواصل معي للأهمية”، وأضاف وجوهاً ضاحكة وساخرة.

وجاء هذا التعليق الجارح بعد الضجة التي أحدثتها دنيا بطمة من خلال مجموعة صور ظهرت فيها بشكل مختلف تمامًا بعد خضوعها لعملية تجميل جديدة للحصول على ذقن مدبّب للغاية لم يتناسب مع قسمات وجهها، فتغيرت ملامحها بالكامل، وهو ما عرّضها للانتقادات الساخرة.

وحرصت دنيا بطمة على إظهار وجهها بمكياج قوي يُبرز التغيّر الكبير الذي حدث لملامحها بعد عملية التجميل، ونالت الصور إعجاب محبيها الذين انقسمت تعليقاتهم بين من أثنى على التعديلات التي خضعت لها ووصفها بالجميلة، ومَن انتقد مبالغتها في التجميل والتي جعلتها امرأة أخرى بملامح مختلفة تماماً.

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