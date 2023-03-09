ظهور صدر ملكة جمال الأردن امام الكاميرا.. والجمهور غلبتي سما المصري وصافيناز ..شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود - اغرب حادثه وقعه بها ملكه جمال الاردن بهذا العام وهي ترتدي فستان شفاف وقصير واثناء التصوير ظهر عضو حساس من جسمها امام الكاميرا

تعتبر ملكه جمال الاردن من الفتيات التي نالت شهره كبيره عبر منصات التواصل الاجتماعي وتعتبر هذه الفتاه من اهم النساء داخل الوطن العربي التي تتمتع بشعبيه كثيره من المتابعين والمحبين لهذه الفنانه

شاهد قبل الحذف فيديو مسرب لملكه جمال الاردن

وانتشر فيديو اثار الجميع من محبين لملكه جمال الاردن فيديو مسرب كانت ترتدي فيه ملكه جمال الاردن خلال التصوير قامت بوصله رقص دامت لعده دقائق وحصلت المفاجاه

من خارج الفستان بينما قامت المصورين بتوثيق هذه اللحظه وتصويرها بالكامل وقاموا بنشرها على المنصات التواصل الاجتماعي واثاره ضجه كبيره وتعتبر هذه الحادثه هي الاغرب في تاريخ ملكه جمال..