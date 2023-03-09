الفنان عمرو دياب يُفجّر مفاجأة في حفل ذكريات هاني شنودة

فجّر الفنان عمرو دياب مفاجأة من العيار الثقيل لجمهوره، حيث كشف خلال احتفالية ذكريات للموسيقار هاني شنودة في الرياض عن نيته العودة إلى السينما من خلال تقديم جزء ثانٍ من فيلم "آيس كريم في جليم" مع المخرج خيري بشارة، والذي لحّن له الأغاني الموسيقار هاني شنودة.

وحضر عدد من نجوم الفن حفل ذكريات هاني شنودة في الرياض، بينهم: ليلى علوي، صلاح الجهيني، حسن الرداد، إلهام شاهين، ونادر حمدي.

وعلّقت ليلى علوي على تاريخ هاني شنودة الفني قائلةً: "قدّم أعمالاً فنية مهمة جداً، واكتشف نجوماً كباراً، ومشواره غني بالأعمال، وفكرة تكريمه رائعة ومفاجأة كبيرة، وأُحيي صاحب الفكرة، وجميعنا جئنا من أجله"

وكان هاني شنودة قد شارك جمهوره صورة له قبل حفل تكريمه الذي أُقيم في الرياض تحت عنوان "ذكريات"، وكتب قائلاً: "استعداداً لحفل تكريمي اليوم بدعم هيئة الترفيه والمستشار تركي آل ألشيخ، منتظركم أحبّتي متفرجين إما في المسرح أو من خلال شاشات التلفزيون في كل الوطن العربي".

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