شكرا لقرائتكم خبر عن لم تتغير منذ 62 عامًا.. سجادة الأوسكار من الأحمر إلى الذهبى ..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار ستكون بمظهر مختلف تمامًا لأنها لن تكون حمراء هذا العالم، والتي ستكون بلون ذهبي " champagne" هذا العام.

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل قام فريق التجهيزات بفرش السجادة الكبيرة في شارع هوليوود بوليفارد الشهير حيث سيصل المشاهير لأكبر ليلة في العام للتصوير يوم الأحد.

لا شك في أنه تغيير كبير حيث كان عرض الجوائز الأيقوني يحتوي على سجادة حمراء منذ عام 1961، أي 62 عام.

سيتم استضافة حفل توزيع جوائز الأوسكارفي المكان المعتاد لمسرح دولبي في هوليوود.