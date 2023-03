لم تتغير منذ 62 عامًا.. سجادة الأوسكار من الأحمر إلى الذهبى ..صور وفيديو

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار ستكون بمظهر مختلف تمامًا لأنها لن تكون حمراء هذا العالم، والتي ستكون بلون ذهبي " champagne" هذا العام.

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل قام فريق التجهيزات بفرش السجادة الكبيرة في شارع هوليوود بوليفارد الشهير حيث سيصل المشاهير لأكبر ليلة في العام للتصوير يوم الأحد.

لا شك في أنه تغيير كبير حيث كان عرض الجوائز الأيقوني يحتوي على سجادة حمراء منذ عام 1961، أي 62 عام.

سيتم استضافة حفل توزيع جوائز الأوسكارفي المكان المعتاد لمسرح دولبي في هوليوود.

وأعلنت أكاديمية الأفلام "الأوسكار"، عن تبديل ترتيب المقدمين في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين الذى سيقام صباح يوم 13 مارس الجارى، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مصر، حيث سيقدم كل من هالي بيلي وأنطونيو بانديراس وإليزابيث بانكس وجيسيكا تشاستين وجون تشو وأندرو جارفيلد وهيو جرانت وداني جوريرا وسلمى حايك بينولت ونيكول كيدمان وفلورنس بو وسيغورني ويفر بعض من الجوائز ليلة الأثنين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

الأوسكار 2023

وانضم المقدمين المعلن عنهم الجدد إلى كل من: ريز أحمد المعلن سابقًا، إميلي بلانت، جلين كلوز، جينيفر كونيلي، أريانا ديبوس، صامويل إل جاكسون، دواين جونسون، مايكل بي جوردان، تروي كوتسور، جوناثان ماجورز، ميليسا مكارثي، جانيل موني، ديبيكا بادكون، كويستلوف، زوي سالدانا ودوني ين، على أن يتم الكشف عن المزيد من مقدمي الجوائز خلال الأسبوع الجارى.

حفل الأوسكار الخامس والتسعين سيقام في مسرح دولبي في هوليوود، ويتنافس الفيلمان الأكثر ربحًا لعام 2022 على جائزة أفضل صورة وهما Avatar: The Way of Water و Top Gun: Maverick، جنبًا إلى جنب مع All Quiet on the Western Front و The Banshees of Inisherin و Elvis The Fabelmans ، Tár ، وغيرهم من الأفلام، على أن تقوم شبكة ABC ببث الحفل مباشرة من الساحل إلى الساحل، إلى جانب أكثر من 200 دولة حول العالم.