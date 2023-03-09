شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نجل محمد ثروت يسافر إلى ألمانيا بعد إصابته بمرض مناعي نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان والمخرج أحمد ثروت خلال الفترة الماضية إلى أزمة صحية مفاجئة، إثر إصابته بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي (متلازمة الميلر فيشر)، وقام "ثروت" مؤخرا بالسفر إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه داخل أحد المستشفيات هناك.

وكشف عثمان بدران أحد أصدقائه عبر حسابه على "فيسبوك"، تطورات حالته الصحية، قائلا: "من فترة كنت كتبت على قصة الضغط العصبي وإن مافيش حاجة مستهلة وده كان بسبب حبيبي وصديقي أحمد ثروت، اللي عنده ٣١ ولا ٣٢ سنة".

وتابع: "ومن شوية ضغط في الشغل في خلال السنوات اللي فاتت جات له جلطة في عينه الشمال والحمد لله بتتحسن و لكن تطور الموضوع أكتر و جه له مرض في الأعصاب نادر أوي اوي اسمه "متلازمة الميلر فيشر" و ده مرض بيجي ١٪؜ في المليون بيخلي الجهاز المناعي يهاجم الجهاز العصبي و حاليا مأثر علي رجله الشمال تماما و اليمين بنسبة ٥٠٪؜ زي ما أحمد قال لي".



أحمد ثروت

كما ذكر: "الحمد الله عزيمة أحمد في حتة تانية خالص و بيهزر وبيضحك و مؤمن ومبسوط إن ربنا اختصه، بس النهاردة يوم مهم جداً، أحمد سافر لألمانيا علشان المرض ده محتاج مركز متخصص لعلاجه والنهارده هيسحبوا عينة مياه من المخ علشان يحددوا الموضوع أكتر و يحطوا بروتوكول للعلاج بإذن الله".

وطالب الناس بالدعاء له: "وبناء علي نتيجة النهارده هيتحدد حاجات كتير اوي، فضلا و ليس امراً ندعي لأحمد لعلكم اقرب الي الله انه يشفيه و يهون عليه و يربط علي ابوه الخلوق الجميل محمد ثروت، و أمه و اخته و خطيبته".