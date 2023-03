شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج بيرت أي جوردون عن عمر 101 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي صانع الأفلام والمخرج الأمريكي بيرت آي جوردون أمس الأربعاء عن عمر ناهز 101عام، في منزله في بيفرلي هيلز، حسبما أكدت ابنته باتريشيا لصحيفة نيويورك تايمز.

أنتج بيرت أي جوردون وأخرج وكتب أكثر من 25 فيلمًا على مدار 6 عقود، بما في ذلك عناوين مذهلة مثل(1965)Village of the Giants ، Empire of the Ants (1977)، Necromancy (1972)، The Food of the Gods (1976).

قوبل عمل جوردون إلى حد كبير بمراجعات سلبية ونجاح تجاري كبير قبل ظهور تقدير نقدي أعمق في العقود التالية، وعبرأفلام منخفضة الميزانية صنع أفلام تميرت بظهور وحوشًا كبيرة الحجم في منتصف القرن العشرين، وكان جوردون أيضًا فنان مؤثرات بصرية مشهورًا.

وُلد جوردون في 24 سبتمبر 1922 في كينوشا بولاية ويسكونسن، وتم منحه كاميرا فيلم مقاس 16 ملم في سن مبكرة. والتحق بجامعة ويسكونسن ماديسون، ثم انضم إلى القوات الجوية للجيش خلال الحرب العالمية الثانية، تزوج جوردون من فلورا لانج ، وانجبا 3 بنات، باتريشيا وسوزان وكارول ، قبل الطلاق في عام 1979.

عمل جوردون كمساعد إنتاج في سلسلة CBS "Racket Squad" خلال الخمسينيات من القرن الماضي ، قبل أن يصبح منتجًا ومصورًا سينمائيًا ومحررًا مشرفًا على سلسلة "Serpent Island".، وفي عام 1980 ، تزوج جوردون من إيفا ماري ماركلستورفر، وانجبا ابنتهما كريستينا.

كما كتب جوردون مذكرات بعنوان "العوالم الضخمة المذهلة للسيد بي آي جي: رحلة سيرته الذاتية" ، والتي تم نشرها في عام 2010.