فنان مصري شهير: “بعمل مديتيشن بقراءة القرآن”

كتب امير فتحي في الخميس 9 مارس 2023 12:50 مساءً - كشف الفنان تامر هجرس عن حبه للمناطق الساحلية وقضاء معظم وقته به من أجل التأمل، مشيرا إلى أن التأمل يكون بالنسبة له بقراءة القرآن الكريم .

قال تامر هجرس خلال استضافته في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”: “بحب أتواجد في مناطق فيها بحر مثل الساحل وشرم الشيخ والجونة، بحب المناطق دي جدا” .

تابع: “ومعظم وقتي فيها للتأمل على البحر، بالنسبالي (المديتيشن) التأمل إني اقرأ القرآن على البحر، وبحاول أعمل خير كتير” .

أضاف: “في حاجات ودعوات وأشياء للخير مش عايز اتكلم عنها، ولكن أنا مش ملاك أنا فيا عيوب كتير جدا، والمطلوب إن الإنسان يسيب نفسه كل يوم 10 دقايق يتأمل فيهم” .

وفي سياق آخر تحدث تامر هجرس عن سبب غيابه وابتعاده عن الساحة الفنية لسنوات طويلة في الفترة الماضية، فعلق قائلا: “جت فترة في السينما مكنش فيه حاجة مناسبة ليا وأنا الحمد لله عندي القدرة إن أنا أرفض” .

واصل: “المجال ده حلو أوي والتمثيل حاجة جميلة وأنا بعشق التمثيل والفن .. الواحد لما بياخد الشهرة وبيكبر كخبرة بيبقى تاريخ أعمق كتير من اللي بيضرب مرة احدة” .