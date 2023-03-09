التعليق الأول من “غيثة العلاكي” بعد سجن زوجها سعد لمجرد 6 سنوات بتهمة الإغتصاب.. رسالة صادمة وغير متوقعة!

كتب امير فتحي في الخميس 9 مارس 2023 12:50 مساءً - اختارت غيثة العلاكي زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد توجيه رسالة دعم وحب له عبر ستوري حسابها بإنستجرام.

رسالة شكر لـ سعد لمجرد

غيثة كتبت “السبب الوحيد الذي جعلني اسمي نفسي قوية هو انه عندي رجال مثلك يحبني ويعتني بي”، مضيفة “كان هذا اختيار ان اقضي بقية حياتي معك افضل خيار اتخذته على الاطلاق”.

وتابعت “انت سعادتي الدائمة ومكاني السعيد دائما الى الابد وكتفي الذي يمكنني ان اتكىء عليه وكل شيء”.

رسالة غيثة العلاكي إلى زوجها سعد لمجرد – الصورة من حساب الأولى على انستغرام

واختتمت :”بمناسبة يوم المرأة قالت “بدي اقف لحظة لاشكر الرجل الذي جعلني اشعر بالحماية والاحترام شكرا لك على اعطائي الجنة على الارض وشكرًا لك لانك نعمة في حياتي وحبك يجعل كل يوم في ان يكون قتالا من اجلك”.

غيثة تدعم لمجرد بعد إدانته بالاغتصاب

من ناحية أخرى، كشف محمد ناجي الصديق المقرب لعائلة الفنان المغربي سعد لمجرد الوضع الحالي لزوجته غيثة العلاكي، وذلك بعدما قضت محكمة الجنايات في باريس بسجن “لمجرد” ست سنوات بتهمة الاغتصاب.

وقال صديق عائلة سعد لمجرد من خلال لقائه في برنامج “ET بالعربي”: “انا تواصلت مع غيثة بعد الحكم على سعد وهي إنسانة رائعة وأنا أعرفها من زمان وهي من زمان واقفة مع سعد وستظل واقفة بجانبه.

وأكد ناجي صديق لمجرد في تصريحاته عن زوجة صدقه أنها وكل المقربين منه مقتنعين تمامًا ببرائته من هذه التهمة.

موقف والدة سعد لمجرد

وبعد تصدر اسم سعد لمجرد تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا الحكم، انتظر الجميع تعليق الفنانة نزهة الركراكي والدة سعد لمجرد على هذا الحكم الا انها فاجئت الجميع والتزمت الصمت ولم تقم بنشر أي شئ عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالرغم من هذا الا انها استقبلت العديد من رسائل الدعم من جمهورها ومتابعيها .

استئناف الحكم

وقال محاميًا المغني المغربي، تييري هيرتسوج وجان مارك فيديدا لوكالة “فرانس برس”، إنه “نظرًا إلى تأكيده البراءة، استأنف سعد المجرد الثلاثاء الحكم”.

ونقل مارك رسالة من النجم المغربي لجمهوره ومحبيه وقال ان سعد لمجرد يتمنى من الجميع دعمه وعدم التخلي عنه لانه برئ ويجب عليهم ان يصدقوه فيما يقول وأنه بالرغم من شعوره بالاحباط إلاَّ ان سعد يثق ان الحقيقة ستظهر للجميع قريبًا.

وفي الحكم الصادر، يوم الجمعة، أبدت محكمة الجنايات في باريس “قناعتها” بحصول واقعة الاغتصاب التي وصفتها المدعية لورا ب. في الدعوى التي رفعتها “بطريقة ثابتة ودقيقة”.

وروت المدعية أمام المحكمة أن سعد لمجرد الذي التقته في ملهى ليلي في أكتوبر 2016، ضربها واغتصبها في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس.

الحكم بحبس سعد لمجرد لمدة 6 سنوات

وكانت محكمة جنايات العاصمة الفرنسية، باريس، قد قضت بسجن المغني المغربي، سعد لمجرد 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة فرنسية، في غرفة في فندق في باريس، في أكتوبر 2016.

وبعد 7 ساعات من المداولات، أعلنت المحكمة أنها “مقتنعة” بالاغتصاب، “الذي وصفه بشكل دائم ودقيق” من قبل المدعي المدني، الشابة الفرنسية لورا بريول.

وتم اعتقال سعد لمجرد من قاعة المحكمة فور صدور الحكم ضده، وكانت النيابة العامة الفرنسية طالبت بسجن لمجرد، سبع سنوات بتهمة “الاعتداء الجنسي”.

ونفى المغني المغربي أن يكون قد اغتصب الشابة الفرنسية أو أقام علاقة جنسية معها، حسب وكالة فرانس برس.

يُذكر أن لمجرّد بقي خلف القضبان بموجب تهمة الاغتصاب الأولى (2016)، إلى غاية أبريل 2017 حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروط بوضعه سواراً إلكترونيًا.

بعدها، سمح القضاء الفرنسي للمتّهم بالسفر إلى بلده المغرب حيث أطلق اغنيته الجديدة “غزالي غزالي”.

وفي 11 أبريل 2018 وجّه القضاء الفرنسي إلى لمجرّد تهمة “اغتصاب” أخرى بناءً على دعوى تقدّمت بها شابة فرنسية-مغربية تتّهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسياً وضربها في الدار البيضاء في 2015.

إلى ذلك، وجه القضاء الأميركي إلى لمجرّد تهمة الاغتصاب في واقعة تعود الى العام 2010، لكن هذه الدعوى أسقطت لاحقاً عن صاحب أغنية “إنت معلم”، التي حقّقت حتى اليوم أكثر من 700 مليون مشاهدة على موقع (يوتيوب).

الجدير بالذكر ان سعد لمجرد طرح أغنيته الأخيرة “الحلق” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وقد تم تصوير الكليب منذ حوالي شهرين من إخراج اللبناني دان حداد .

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