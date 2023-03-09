شاهد لأول مرة إبنة الفنانة بسمة التي أخفتها عن الأنظار لسنوات.. نُسخة من والدها السياسي الشهير!

كتب امير فتحي في الخميس 9 مارس 2023 12:50 مساءً - حرصت الفنانة المصرية بسمة علي حضور انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي أقيمت مؤخراً في مدينة القاهرة.

أول ظهور علني لإبنة بسمة

واصطحبت بسمة ابنتها الوحيدة «نادية»، بالرغم من أنها تحاول دائما أخفاءها عن الأضواء وعن أعين الإعلام، حتي أنها طلبت لأكثر من مرة من مصوري المواقع الإلكترونية عدم تصويرها .

كما أن بسمة شاركت جمهورها ومتابعيها -سابقًا- صورة مع ابنتها “نادية”، احتفالاً بـ عيد الأم، لكنها حرصت علي اخفاء معالم وجه إبنتها بالتلوين، واعتذرت لجمهورها قبل انتقادها على هذا الأمر.

وأوضحت بسمة أنها لن تظهر وجه إبنتها حتى تكبر وتقرر هل تريد نشر صورها أم لا، وكتبت: «كل سنة وأنا أمك وصاحبتك وأختك وخالتك يا نور عيني بعتذر يا جماعة، بس مش هنشر صورة لوشها غير لما هي تكبر كفاية وتقرر هي عايزة ولا لأ.. عيد أم سعيد على كل الست».

نادية إبنة الفنانة بسمة

يُذكر أن نادية هي إبنة الناشط السياسي المصري “عمرو حمزاوي” الذي تزوجت منه بسمة لفترة قصيرة ثم انفصلًا، وقد وضعتها بسمة في أمريكا لتحمل الجنسية الأمريكية، وذلك في الأول من اغسطس عام 2013، ولم تظهر نادية في اي مناسبة اجتماعية أو عملية مع والديها إلا في عقد قران ابنة المنتج محمد العدل عام 2014.

يٌذكر أن بسمة ولدت في القاهرة لأب مصري يعمل بالصحافة وأم مصرية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، أما جدها لوالدتها فهو السياسي “يوسف درويش” من مؤسسي الحزب الشيوعي المصري في أسرة يهودية وأشهر إسلامه في نوفمبر 1947.

آخر أعمال بسمة :

وعلى الصعيد الفني، كانت آخر أعمال الفنانة بسمة، “فيلم قبل الاربعين” في 2021، مع النجوم: داليا مصطفى، إيهاب فهمي، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد علي ‏رزق، أحمد حلاوة، معتز هشام، لبنى ونس، وجميل برسوم وغيرهم، من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبرة، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

كما شاركت الفنانة بسمة، في نفس العام، ببطولة “فيلم ماكو” مع النجوم: ناهد السباعي، منذر رياحنة، نيقولا معوض، محمد مهران، سارة الشامي، عمرو وهبة، ومراد يلدريم وغيرهم، وهو من إخراج محمد هشام.

كما شاركت الفنانة بسمة، مؤخرًا في بطولة فيلم “رأس السنة”، إلى جانب كل من: إياد نصار، أحمد مالك، شيرين رضا، إنجي المقدم، هدى المفتي، علي قاسم، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد حفظي ومن إخراج محمد صقر.

مسلسل حدث بالفعل

على جانب آخر، تشارك بسمة في الحكاية الأولى من “مسلسل حدث بالفعل” الذي يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية، ليكون أول مسلسل تليفزيوني عربي يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

ويجسد بطولة قصص المسلسل المختلفة نخبة كبيرة من نجوم الفن، وينتمي العمل لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق من النجوم يختلف عن أبطال القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها في حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

والقصة الأولى يشارك في بطولتها ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبد الله محمود.

مسلسل نصيبي وقسمتك 4

وكانت بسمة قد قدمتحكاية “واللي ما يشتري يتفرج” من الموسم الرابع لمسلسل “نصيبي وقسمتك” تاليف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضه على قناة ON، .

حكاية “واللي مايشتري يتفرج” عرضت ضمن حكايات مسلسل “نصيبي وقسمتك 4“، وأخرجها عصام نصار، ويشارك في بطولتها إلى جانب بسمة كلاً من إيهاب فهمي، محمد علي رزق، وهبة عبد الغني، وندى عادل، وصبري عبد المنعم ومصطفى حشيش وتامر ضيائي، مجموعه مميزه من النجوم الصاعدين منهم يوسف عمر ولبنى عزت وياسمين البشبيشي.

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