شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز: شكرًا صناع مسلسل "بالطو" على الجمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم صبرى فواز، بـ مسلسل "بالطو" والذى تم عرضه على منصة watch it.

وكتب صبرى عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:"شكرا صناع مسلسل( بالطو ) على الجمال مبروك يا عصام عمرو مبروك لعمر المهندس مبروك لدكتور أحمد عاطف فياض وتحية لكل الفنانين المبدعين .. وتحية خاصة للموسيقى التصويرية للفنان محمد أبو زكري .. اللي كان لها دور كبير في نجاح المسلسل ومبروك لحبيبي شريف جلال مدير التصوير شكرا WATCH IT و عاوزين كتير من ده".



صبري فواز عبر فيس بوك

مسلسل "بالطو" تدور أحداثه في إطار كوميدى، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد والذى يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفيه، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسى.

"بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

وحل عصام عمر بطل مسلسل "بالطو" ضيفاً على الاعلامية منى الشاذلي، مع نجوم العمل فى برنامج "معكم"، وقال عصام خلال الحلقة، إنه كان لا يشعر أنه سيكون بطل المسلسل، مردفا: "كنت حاسس إن ممثل تاني هيكون أحسن مني أو أي مسلسل مشهور علشان تجربة عمر تنجح".

وتابع: "كنت أعيش في الإسكندرية، وعندما تخرجت من الجامعة استقررت في القاهرة، وكونت خلال السنوات الماضية خبراتي مع الحياة، ووأي حد لازم يحقق حاجة لازم يتعب، ورفضت أعمل إعلانات علشان النظرة وحشه".