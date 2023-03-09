شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بورسعيد تكرم محمد صبحي وتحتفل بعيد ميلاده في حضور حشد طلابي كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور أيمن محمد إبراهيم الفنان الكبير محمد صبحي عقب الندوة التثقيفية التي كان عنوانها "الفن والثقافة وبناء الإنسان" ، وعقب الندوة احتفل طلاب الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس بعيد ميلاد الفنان محمد صبحي الـ 75 بمسرح نادي الجامعة في المقر الرئيسي بمدينة بورفؤاد ، بحضور الدكتور جلال سالم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور راوية رزق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وسامية مصيلحي، أمين عام الجامعة، ولفيف من الأساتذة والطلاب وأعضاء الجهاز الإداري وحوالي 3 آلاف طالبا وطالبة ملأوا المسرح عن آخره .

وخلال الندوة رحب رئيس جامعة بورسعيد، خلال كلمته، بالفنان محمد صبحي، في محافظة بورسعيد بشكل عام والجامعة بشكل خاص، مؤكدا على أن الجامعة حريصة على استضافة قامة فنية وثقافية كبيرة في حجم النجم الكبير محمد صبحي، لكي ينقل خبراته وثقافته وفنه للأجيال المقبلة، والتي نقلها من خلال فنه ورسالته لأجيال كثيرة طوال السنوات الماضية من أجل تنفذ رؤية القيادة السياسية والدولية المصرية في بناء الإنسان، وخلال الندوة تحدث الفنان محمد صبحي عن الكثير من القضايا الفنية والثقافية وربطها ببناء الإنسان مؤكدا أن الفن والثقافة مع التعليم الجيد يفرزون لنا إنسانا رائعا وأكد على أن الزيادة السكانية نعمة في حالة زيادة الإنتاج، ونقمة في حالة انخفاض الإنتاج، لذلك أزمة مصر هي العلاقة السلبية بين الزيادة السكانية والإنتاج ، وشارك الفنان محمد صبحي مع رئيس جامعة بورسعيد في تكريم عدد من الطلاب المتفوقين والحاصلين علي جوائز من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.



الاحتفال بعيد ميلاد النجم محمد صبحي



الفنان الكبير محمد صبحي مع رئيس جامعة بورسعيد



الفنان محمد صبحي مع رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس

يعرض حاليًا النجم الكبير محمد صبحي أحدث مسرحياته "عيلة اتعمل لها بلوك" وقد حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها وتستمر في النجاح والإقبال الجماهيري رافعة لافتة كامل العدد حتي الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان، وتستأنف عروضها في موسم عيد الفطر.

"عيلة اتعمل لها بلوك "مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان .



الفنان محمد صبحي ورئيس جامعة بورسعيد الدكتور أيمن محمد ابراهيم يكرمان المتميزين



الفنان محمد صبحي يشارك في تكريم ذوي الهمم والقدرات الخاصة



الفنان محمد صبحي يصافح تلميذته ساره هاني من ابناء بورسعيد



حشد كبير من الطلاب كان حريصا علي الحضور



رئيس جامعة بورسعيد يستقبل النجم محمد صبحي