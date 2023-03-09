شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء دراما رمضان 2023 تتزين بشخصيات نجومها.. منها نادرة وسليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ عدد من نجوم الدراما هذا العام للاستعانة بأسماء الشخصيات التي يقومون بتجسيدها لتصبح اسما للعمل الذي ينافسون به خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023، أبرزهم أحمد مكي في "الكبير أوي"، ومحمد رمضان في "جعفر العمدة".

الكبير أوي

حيث يقدم النجم أحمد مكي شخصية "الكبير أوي" خلال أحداث مسلسل "الكبير أوي"، الذي من المقرر عرض الجزء السابع منه في السباق الرمضاني المقبل 2023، ويشارك في بطولته محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح، كمال أبو رية، ليلى عز العرب، عبد الرحمن ظاظا وحسين أبو حجاج وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.



الكبير أوي 7

محمد رمضان

ويخوض النجم محمد رمضان السباق الرمضاني بمسلسل "جعفر العمدة"، وهو اسم الشخصية التي يلعبها خلال أحداث العمل، إذ يجسد دور رجل في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

مسلسل "جعفر العمدة" يشارك في بطولته بجوار محمد رمضان كل من: زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



محمد رمضان

نيللي كريم

كما تجسد الفنانة نيللي كريم شخصية باسم "نادرة" في مسلسلها "عملة نادرة"، وهي التجربة الصعيدية الأولى لها في الدراما، ويشارك في بطولة العمل: جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



نيللي كريم

دنيا سمير غانم

بينما تقوم الفنانة دنيا سمير غانم بدور "سليمة" في مسلسلها "جت سليمة" الذي تنافس به في الماراثون الرمضاني القادم، وهو عمل مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فتاة تحب القراءة، فيأخذها أحد الروايات أو الكتب لتعيش أحداثها.

"جت سليمة"، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم كل من محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، بيومي فؤادي، وعدد آخر من الفنانين.



جت سليمة

ريهام حجاج

أما الفنانة ريهام حجاج فاستعانت باسم مسلسلها من اسم الشخصية التي تجسدها وهي "جميلة"، إذ تجسد دور فتاة تتخرج من حقوق تحاول نصرة الحق، وتعمل وكيل نيابة، ولكن تواجهها أزمات ومشاكل لا ذنب لها فيها تحاول تخطيها، مع تسليط الضوء على المشاكل الأسرية العصرية.

"جميلة" يشارك في بطولتها كل من: عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.