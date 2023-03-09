شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة فتحى: 15سنة بلعب رياضة ولا مرة عملت عملية تجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة أميرة فتحى، ضيفة على تليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل على الكشوطى رئيس قسم الفن، فى مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وقالت أميرة فتحى:"بقالى 15 سنة بلعب رياضة ولا مرة عملت عملية تجميل وبشرب مياه كتير وبحافظ على صحتى ومش علشان ما بشتغلش أقعد آكل محشى، والسوشيال ميديا صعبت الدنيا أوى الكل بينقد وبيشتم ومؤخرا عملت حسابات على السوشيال ميديا بعد زن من أصدقائى عشان جمهورى اللى كان واحشنى نتواصل سوا وبرد عليهم بنفسى والحمد الله لما طلعت تريند كانت لحاجة مفيدة وليست فضيحة".

وتقام فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة فى الفترة من 5 مارس حتى 10 من نفس الشهر، ويشارك فى الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام تمثل 5 قارات، من بينها فيلمين من مصر هما "جولة ميم المملة" إخراج هند بكر فى عرضه العالمى الأول، و"مش زيهم" إخراج نادية فارس فى عرضه الأفريقى الأول، إلى جانب ثمانية أفلام أخرى في عرضها الأفريقي الأول وهي، "بانو" من أذربيجان إخراج تامينا رافيللا، و"الأم" من بلغاريا إخراج زورنيستا صوفيا، و"سيمريت" من سويسرا إخراج كاترينا موانا.

كما يشارك أيضا فى مسابقة الأفلام الطويلة فيلم "علاقة حبى بزواجى" إنتاج مشترك بين ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وبولندا وإخراج سيجنى بومان، و"مغنية روك الصحراء" إنتاج مشترك بين الجزائر وكندا وإخراج سارة ناصر، و"جونج سان" من كوريا الجنوبية إخراج جونج جي هي، و"الخط الفاصل" إنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإخراج أوسولا بيير، و"باولا" إنتاج مشترك بين الأرجنتين وإيطاليا وإخراج فلورنسيا ويبى.