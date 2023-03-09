شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أول لفيلم "جحر الفئران" بمهرجان أسوان لأفلام المرأة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض للمرة الأولى الفيلم الروائي جحر الفئران للمخرج محمد السمان اليوم الخميس الساعة الـ 9 مساء ضمن فعاليات النسخة السابعة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، الذي يُقام في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري.

وينافس فيلم جحر الفئران في مسابقة الفيلم المصري الطويل، ويحكي قصة خلود الشابة التي تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير استقرار أسرتها بالكامل، والفيلم بطولة رنا خطاب ومحمد يوركا وكمال الإسناوي وحنان حلمي، وتأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، الذي سبق له الحصول على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عن فيلم أرضيون عام 2022، ومدير تصوير محمود النمر.

محمد السمان مؤلف ومخرج مصري، وعضو نقابة المهن السينمائية عن شعبة إخراج، صنع العديد من الأفلام الروائية التي حاز بعضها على جوائز في مهرجانات مختلفة، ومنها بيت الرماية وحدث بالفعل وظل نور. عمل أيضًا كمونتير في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية. صدرت روايته الأولى عريس الغفلة عام 2019، ثم رواية ريموندا عام 2021.