شكرا لقرائتكم خبر عن 53مليون دولار لفيلم Magic Mike's Last Dance بطولة تشانينج تاتوم وسلمى حايك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Magic Mike's Last Dance إلى 53 مليونا و76 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ يوم 10 فبراير الماضى، العمل من إنتاج Warner Bros.

وأنقسمت إيرادات فيلم Magic Mike's Last Dance بين 25 مليونا و 376 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و 27 مليونا و700 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، العمل وصلت مدته إلى ساعة و52 دقيقة، ويدور في إطار كوميديا اجتماعية.

يدور فيلم Magic Mike's Last Dance حول مايك لين (تاتوم) الذى يصعد إلى المسرح مرة أخرى بعد توقف طويل، بعد صفقة تجارية تركته مفلس، أصبح يعمل نادل في فلوريدا، ولكن يتوجه مايك إلى لندن مع شخصية اجتماعية ثرية التى تغريه بعرض لا يمكنه رفضه، ومع وجود كل شيء على المحك، بمجرد أن يكتشف مايك ما يدور في ذهنه حقًا، هل سيكون وقائمة الراقصين الجدد الرائعين الذين سيضطرون إلى ضبطهم في حالة جيدة - قادرين على إخراجها؟

الفيلم من بطولة تشانينج تاتوم، دانيال لاكا، ايرين كلاين، علي فيجيروا، ايمي لوسيسيرو، كارمن اوليفاريس، سلمى حايك، كريستوفر بنكومو، كيتلين جيرارد، ايوب خان الدين.