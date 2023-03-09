شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة فتحى: تحمست لحضور مهرجان أسوان بسبب تكريم النجمة نبيلة عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة أميرة فتحى، ضيفة على تليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل على الكشوطى رئيس قسم الفن، فى مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وقالت أميرة فتحى:"أول مرة أحضر مهرجان أسوان وتحمست جدا لحضور المهرجان بسبب تكريم النجمة نبيلة عبيد لأنى بحبها جدا وهى نجمة عظيمة وكبيرة واتربيت على أفلامها وهى على المستوى الإنساني أكثر من رائعة وجيل نبيلة عبيد محظوظ كان عندهم نجمة شباك لكن دلوقتى الفنانين هما نجوم الشباك وبحب كل أفلام نبيلة عبيد".

وتقام فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة فى الفترة من 5 مارس حتى 10 من نفس الشهر، ويشارك فى الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام تمثل 5 قارات، من بينها فيلمين من مصر هما "جولة ميم المملة" إخراج هند بكر فى عرضه العالمى الأول، و"مش زيهم" إخراج نادية فارس فى عرضه الأفريقى الأول، إلى جانب ثمانية أفلام أخرى في عرضها الأفريقي الأول وهي، "بانو" من أذربيجان إخراج تامينا رافيللا، و"الأم" من بلغاريا إخراج زورنيستا صوفيا، و"سيمريت" من سويسرا إخراج كاترينا موانا.

كما يشارك أيضا فى مسابقة الأفلام الطويلة فيلم "علاقة حبى بزواجى" إنتاج مشترك بين ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وبولندا وإخراج سيجنى بومان، و"مغنية روك الصحراء" إنتاج مشترك بين الجزائر وكندا وإخراج سارة ناصر، و"جونج سان" من كوريا الجنوبية إخراج جونج جي هي، و"الخط الفاصل" إنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإخراج أوسولا بيير، و"باولا" إنتاج مشترك بين الأرجنتين وإيطاليا وإخراج فلورنسيا ويبى.