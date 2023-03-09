شكرا لقرائتكم خبر عن الدوم يعرض قصة حياة أم كلثوم الفنية خلال مسابقة العزف الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج الدوم خلال مسابقة العزف الموسيقى قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم، حيث استطاعت أن تحقق معادلة صعبة بين الموهبة والذكاء، اكتشفها والدها وهي طفلة عندما كانت تغني تواشيح، وبدأت رحلة كفاح في أفراح القرية، حتى تعرف والدها على ذكريا أحمد الذى نصحها أن يذهب بها للقاهرة، وتحولت البنت الريفية البسيطة للصوت الذهبي، وتعرفت إلى أحمد رامي والقصبجي، وكونت أول فرقة موسيقية واختارت فرقة العازفين على الفرازة، غنت لثورة يوليو وقدمت حفلات لتجمع تبرعات للجيش المصري، وأصبحت أول مطربة نقيب للموسيقيين، واستطاعت أن تظل علي القمة عشرات السنوات.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.