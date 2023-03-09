شكرا لقرائتكم خبر عن "مبدعات عربيات".. الأوبرا المصرية تحتفل باليوم العالمى للمرأة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت دار الاوبرا المصرية باليوم العالمى للمرأة، حيث عقد صالون الأوبرا الثقافى لقاء بعنوان "مبدعات عربيات"، واستضاف الناشطة الفلسطينية آمال الآغا رئيس الاتحاد النسائي، والسورية إيمان باقي، والكاتبة الصحفية ريهام الحداد ، الكاتبة اليمنية شذا الخطيب ، الإعلامية الليبية وداد الشريف وأدارته الكاتبة الصحفية شاهيناز الفقي تحت إشراف الفنان امين الصيرفى، وغنت الفنانة السورية إيمان باقي أعمال السيدة أم كلثوم.

اليوم العالمي للمرأة هو احتفال دولى يتم خلال شهر مارس من كل عام للاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء وجاء بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945 فكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان نتيجة بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة .

وفي سياق متصل يستعد المخرج المسرحى إيهاب يونس لتقديم العرض المسرحى الاستعراضى ليلة الحنة يوم الأحد المقبل 19 مارس فى الـ 7 مساء على مسرح سيد درويش - دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، وذلك ضمن البرنامج الفني لشهر مارس الذي تقدمه دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية.

ويستعين يونس بأعضاء فرقتة المستقلة "فرقة الدانة المسرحية" من ممثلين تحت قيادة الفنانة ناهد عادل والفرقة الاستعراضية تحت قيادة الفنان الدكتور أحمد يونس.

العرض يتناول مراسم ليلة الحنة المصرية في مناطق ومحافظات مختلفة من مصر و ربط هذه العادات الشعبية بأسطورة إيزيس و أوزوريس المعروفة عن طريق مشاهد درامية.