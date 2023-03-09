شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير وأنغام يقدمان ديو "أنا بعشق البحر" بحفل هانى شنودة بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم الكبير محمد منير فقرته الغنائية ضمن حفل تكريم الموسيقار هانى شنودة فى الرياض بأغنية "علمونى عنيكى"، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، وتقام الاحتفالية برعاية هيئة الترفيهة السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، ويقود الأوركسترا المايستر وهانى فرحات، وقدم الكينج أغنية "أنا بعشق البحر" مع النجمة أنغام على طريقة الديو، وتفاعل الجمهور والحضور مع الأغنية، خاصة أن الكينج وأنغام لم يتقابلا سويا من قبل فى أى حفل.

وقالت أنغام إن هانى شنودة واحد من الموسيقيين المصريين الذين أثروا فى حياة ووجدان المصريين والعالم العربى.

ويجتمع فى الحفل بالغناء لأول مرة كل من محمد منير وعمرو دياب، أحمد عدوية، مي فاروق، أنغام، مصطفى حجاج، فرقة كايروكي بقيادة أمير عيد وكوكبة من المطربين ويتولى إخراج الحفل المخرج خيري بشارة بقيادة المايسترو هانى فرحات وبمشاركة 150 عازف وعازفة.

وحرص على حضور الحفل كل من المنتج جمال العدل، المؤلف مدحت العدل، الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، والفنانون أكرم حسنى، مى عمر، حسن الرداد، شيملء سيف، ريهام عبد الغفور، الموسيقار هشام نزيه، الموسيقار أمير عبد المجيد، الفنان محمد فؤاد، نادر عباسى، أمير طعيمة، تامر عاشور، وليد سعد، شريف منير، هالة صدقى، عزيز الشافعى، حسن الشافعى، أيمن بهجت، محمد يحيى، وعدد كبير من الفنانين.

ويعد هانى شنودة أول من كوّن فرقة موسيقية في مصر وخدم الموسيقى العربية، واكتشف العديد من المواهب التي رسمت اسمها في خارطة الفن، منهم الفنان عمرو دياب، كما قدم الفنان محمد منير، ولحن له عددًا من الأغانى فى أول ألبوماته، وغيره من الفنانين.

ويتميز هاني شنودة بمفهومه الموسيقي المتجدد الذي جعله ضمن أهم الأسماء في المجال، حيث مزج إحساس الموسيقى العربية في الكلمات الغنائية وقصص الأفلام والمسلسلات، وما زال أثرها وشجنها متوهجًا في الساحة الفنية.