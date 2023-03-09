شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يقدم أغنية "الزمن" وهانى شنودة يعزف له على البيانو "رصيف نمرة 5" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم الكبير عمرو دياب إن الموسيقار هانى شنودة هو أول من آمن به وبموهبته وقدمه للجمهور، وقدما سويا العديد من الأعمال الفنية، مؤكدا أن أول أغنية قدماها سويا هى "الزمن"، وطلب الهضبة غناءها على مسرح أبو بكر سالم، وطلب من الفنان هانى شنودة أن يعزف له على آلة البيانو.

وعزفت الأوركسترا السيموفنى ميدلى موسيقى لجميع مقطوعات الموسيقار هانى شنودة، خلال حفل ذكريات هانى شنودة، كما عزفت الأوركسترا موسيقى أعماله السينمائية والتليفزيونية بقيادة المايسترو هانى فرحات.

وتقام الاحتفالية برعاية هيئة الترفيهة السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، ويقود الأوركسترا المايسترو هانى فرحات، كما قدم الهضبة أغنية رصيف نمرة 5" مع المخرج خيرى بشارة وتفاعل الجمهور بشكل كبير على أغانى الهضبة.

ويجتمع فى الحفل بالغناء لأول مرة كل من محمد منير وعمرو دياب، أحمد عدوية، مي فاروق، أنغام، مصطفى حجاج، فرقة كايروكي بقيادة أمير عيد وكوكبة من المطربين ويتولى إخراج الحفل المخرج خيري بشارة بقيادة المايسترو هانى فرحات وبمشاركة 150 عازف وعازفة.

وحرص على حضور الحفل كل من المنتج جمال العدل، المؤلف مدحت العدل، الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، والفنانون أكرم حسنى، مى عمر، حسن الرداد، شيملء سيف، ريهام عبد الغفور، الموسيقار هشام نزيه، الموسيقار أمير عبد المجيد، الفنان محمد فؤاد، نادر عباسى، أمير طعيمة، تامر عاشور، وليد سعد، شريف منير، هالة صدقى، عزيز الشافعى، حسن الشافعى، أيمن بهجت، محمد يحيى، وعدد كبير من الفنانين.

ويعد هانى شنودة أول من كوّن فرقة موسيقية في مصر وخدم الموسيقى العربية، واكتشف العديد من المواهب التي رسمت اسمها في خارطة الفن، منهم الفنان عمرو دياب، كما قدم الفنان محمد منير، ولحن له عددًا من الأغانى فى أول ألبوماته، وغيره من الفنانين.

ويتميز هاني شنودة بمفهومه الموسيقي المتجدد الذي جعله ضمن أهم الأسماء في المجال، حيث مزج إحساس الموسيقى العربية في الكلمات الغنائية وقصص الأفلام والمسلسلات، وما زال أثرها وشجنها متوهجًا في الساحة الفنية.