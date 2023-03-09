شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل وطارق صبرى فى افتتاح "سمبوزيوم المرأة والحياة" بمهرجان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة شيرى عادل وزوجها الفنان طارق صبرى على حضور افتتاح" سمبوزيوم المرأة والحياة" على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، اليوم الأربعاء.

ويشارك بالسمبوزيوم 22 فنانا من 6 دول وهي الكويت والدنمارك وقطر والعراق ومصر وباكستان ومنهم وفيقة سلطان قطر، فوزية حيات الكويت، أريج الجمعة، شريفة دشتي، دانه الخشتي، عبدالجليل الشريفي من العراق، حسن الملا وعبدالرحمن المطاوعه من قطر ، سعود الفرج الكويت، أسماء شكر مصر، هدى القزويني من العراق، مني العنبري.

ويهدف السمبوزيوم لإلقاء الضوء على المساحة المشتركة بين الفن التشكيلي والسينما وتقارب الصورة بين التشكيل في العمل السينمائي واللوحة من حيث التعبير عن المشاعر ونقل الأحاسيس حول كيان المرأة بالإضافة إلى طبيعة المكان الذي يقام على أرضه مهرجان أسوان، وهي المدينة التي جمعتنا بين التاريخ والحضارة والفن والطبيعة الساحرة.

وافتتحت الدورة السابعة من مهرجان اسوان الدولى لأفلام المرأة المقامة فى الفترة من 5 حتى 10 مارس الجارى يوم الأحد الماضى، وتم تكريم نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، والنجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار.

ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.