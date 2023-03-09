شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تقدم حفل تكريم الموسيقار هانى شنودة بالرياض وعرض فيلم تسجيلى عن حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة أنغام حفل الموسيقار هانى شنودة، والذى تقيمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، تحت عنوان "ذكريات"، ويعتبر من أضخم حفلات موسم الرياض، ويجتمع فيه بالغناء لأول مرة كل من محمد منير وعمرو دياب، أحمد عدوية، مي فاروق، أنغام، مصطفى حجاج، فرقة كايروكي بقيادة أمير عيد وكوكبة من المطربين، ويتولى إخراج الحفل المخرج خيري بشارة بقيادة المايسترو هانى فرحات، وبمشاركة 150 عازفا وعازفة.

وقالت أنغام خلال الحفل إن هانى شنودة واحد من الموسيقيين المصريين الذين أثروا فى حياة ووجدان المصريين والعالم العربى.

وتزين مسرح أبو بكر سالم بمدينة الرياض بصور الموسيقار هانى شنودة، فى تكريمه، برعاية هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

وبدأ الحفل بفيلم تسجيلى عن هانى شنودة، حيث سرد شنودة بداية حياته الفنية، وتحدث أيضا الموسيقار عمر خيرت عن ذكرياته مع هانى شنودة، كما تحدث الناقد الفنى طارق الشناوى عن موسيقى شنودة من خلال فرقته التى أسسها، وتحدث الموسيقار هانى مهنا عن تعاونه مع شنودة.

وحرص على حضور الحفل كل من المنتج جمال العدل، المؤلف مدحت العدل، الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، والفنانون أكرم حسنى، مى عمر، حسن الرداد، شيملء سيف، ريهام عبد الغفور، الموسيقار هشام نزيه، الموسيقار أمير عبد المجيد، الفنان محمد فؤاد، نادر عباسى، أمير طعيمة، تامر عاشور، وليد سعد، شريف منير، هالة صدقى، عزيز الشافعى، حسن الشافعى، أيمن بهجت، محمد يحيى، وعدد كبير من الفنانين.

ويعد هانى شنودة أول من كوّن فرقة موسيقية في مصر وخدم الموسيقى العربية، واكتشف العديد من المواهب التي رسمت اسمها في خارطة الفن، منهم الفنان عمرو دياب، كما قدم الفنان محمد منير، ولحن له عددًا من الأغانى فى أول ألبوماته، وغيره من الفنانين.

ويتميز هاني شنودة بمفهومه الموسيقي المتجدد الذي جعله ضمن أهم الأسماء في المجال، حيث مزج إحساس الموسيقى العربية في الكلمات الغنائية وقصص الأفلام والمسلسلات، وما زال أثرها وشجنها متوهجًا في الساحة الفنية.