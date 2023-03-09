شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمي: مسلسل "حضرة العمدة" جرئ ويتناول قضايا عديدة أهمها "تمكين المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إيهاب فهمي، إن مسلسل "حضرة العمدة" جريء ويتحدث في قضايا عديدة أهمها "تمكين المرأة"، كما يعبر المسلسل عن دراما حقيقة بها الكثير من المشكلات التي نجد لها حلول.

أضاف فهمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أنه يعارض لطبيعة شخصيته في مسلسل "حضرة العمدة" ولكن عمله كممثل تفرض عليه أن يؤديها بكل مفرداتها وتحركاتها وتشكيلها الجسمي والحركي والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتابع الفنان إيهاب فهمي: "الشخصية التي أقوم بدورها في المسلسل خطيرة جدا، وأتمنى أن ننجح كفريق عمل بقيادة المخرج عادل أديب الذي يقوم بمجهودات كبيرة جدا لخروج المسلسل في أفضل شكل".

مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية وتواجه العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.

وفى سياق آخر تنافس روبى في موسم إجازة منتصف العام الجارى، بفيلمين الأول هو "شلبى" مع كريم محمود عبد العزيز وبيومى فؤاد ومحمد رضوان وحاتم صلاح وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى والذى انطلق عرضه يوم 4 يناير، والثانى "جروب الماميز" مع يسرا اللوزى، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ وتأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح والذى عرض يوم 1 فبراير الماضى.