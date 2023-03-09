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ياسر جلال ومى عمر من كواليس "علاقة مشروعة".. صور

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القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة الحياة جانبا من كواليس مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجمين ياسر جلال ومى عمر، المقرر المنافسة به فى رمضان، وانتهى النجمان من تصوير ما يقرب من 70% من أحداث المسلسل، من إخراج خالد مرعى، وذلك بحسب مصدر مقرب من العمل، ومن المقرر أن يكثف مخرج العمل التصوير خلال الفترة المقبلة من أجل الانتهاء من تصوير العمل في أقرب فرصة.

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ويعرض مسلسل "علاقة مشروعة" للنجم ياسر جلال على قناتى الحياة وdmc، بالإضافة إلى منصة watch it  الإلكترونية، خلال الموسم الرمضانى المقبل 2023، وهو مسلسل اجتماعى مكون من 15 حلقة.

"علاقة مشروعة" يجمع ياسر جلال ومى عمر مجددًا فى الدراما بعدما قدما سويًا مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان من عام 2020 والذى دارت أحداثه فى حى الجمالية قبل 100 عام، وقدما الثنائى قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل حتى انتهت بالزاوج فى نهاية الأحداث.

وقدم ياسر جلال مسلسل "الاختيار 3" فى شهر ومضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي وعدد كبير من الفنانين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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