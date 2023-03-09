شكرا لقرائتكم خبر عن بطل بالطو بعد انتهاء حلقاته: بحب اللي حبوا عاطف وعصام وأوعدكم المرة الجاية هبقى أحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الشاب عصام عمر، عن سعادته الكبيرة بالنجاح المبهر لأحداث مسلسل "بالطو"، الذي عرضته منصة Watch It وانتهت حلقاته اليوم، واعدا جمهوره ومتابعيه بأنه سيكون أفضل في المرات القادمة.

وقال عصام، عبر حسابه على فيس بوك: "بحب اللي حبوا عاطف وبحب اللي حبوا عصام، وبحب اللي محبوش الاثنين ، وأوعدكم إن شاء الله المرة الجاية هبقى أحسن.. الحمد لله".





مسلسل "بالطو" تدور أحداثه في إطار كوميدى، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد والذى يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفيه، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسى.

"بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.