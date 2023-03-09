شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى: مسلسل "علاقة مشروعة" يناقش قضايا حقيقة داخل الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة داليا مصطفى، تفاصيل دورها في مسلسل "علاقة مشروعة" أمام ياسر جلال، قائلة: "علاقة حب بين زوجين وبينهم أطفال، وهناك تسليط للضوء على مناقشة قضايا هؤلاء الأطفال، إلى جانب العلاقات الداخلية للأسرة".

أضافت داليا مصطفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن الفنانة مي عمر تشارك معها في المسلسل كصديقة لها، مردفه: "الرحلة النفسية بالمسلسل رائعة، وتناقش قضايا حقيقية موجودة داخل المجتمع".

وتابعت داليا مصطفى: "المسلسل سلسل وبه روعة كبيرة، وأنا سعيدة جدا بدوري فيه، خاصة بالعمل مع الفنان ياسر جلال بعد النجومية الكبيرة التي حققها مؤخرا".

يذكر أن مسلسل "علاقة مشروعة" مسلسل اجتماعي مكون من 15 حلقه، حيث يناقش قضايا شائكة داخل المجتمع المصرى، مغلفًا بإطار رومانسى تشويقى، بطولة ياسر جلال، مى عمر، داليا مصطفى، ميمى جمال ، مراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى وآخرين وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.