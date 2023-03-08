القاهرة - لايف ستايل
طرح المطرب حسين الجسمي، أغنية جديدة تحمل اسم "صوبنا" الذي جدد من خلالها التعاون مع أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.
الأغنية تندرج تحت إطار الأغاني الشعبية التي تجمع بين الموسيقي البدوية والشامية.
وجاءت ويقول في مطلعها:
"صوبنا صوبنا يالزين كله
صوبنا يا عويد الخيزرانه
كان ما لك معزّب في المحله
إقلط ولك معازيب وضِمانه
تَبزِغ نجوم وتبين الأهلّه
لكن البدر يغرينا بيانه
وانت بدرٍ نهب قلبي وشله
شل قلبي و لا ردّه مكانه"
أغنية "صوبنا" توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتم تسجيلها وتنفيذها موسيقياً في ستوديوهات فنون الإمارات في دبي.
وتم عرض أغنية "صوبنا" من خلال فيديو ممنتج متضمن كلمات الأغنية حصريًا عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube، بالإضافة الى نشرها وعرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
حسين الجسمى يُحيى حفلين غنائيين في سلطنة عمان شهر مارس المقبل
حسين الجسمي يتفوّق على عمرو دياب وتامر حسني على "يوتيوب"
كانت هذه تفاصيل خبر حسين الجسمي يطرح الأغنية الشعبية الجامعة بين الموسيقي البدوية والشامية «صوبنا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.