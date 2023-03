شكرا لقرائتكم خبر عن 32 فيلما بمهرجان القاهرة للفيلم المصرى القصير فى دورته السادسة: رؤى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس 32 فيلما بـ مهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير: رؤى، بدورته السادسة التي تنطلق غدا الخميس 9 مارس، وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان Until the End لأحمد السيد الكيال، A Night لعمر أشرف على، Drums لناهد نصر، Asoura أسماء محمد عبد الرسول، Free her the road لنهال سامي، "النحت بالضوء" لغنوة سالم، "باب الدنيا" لعبد الرحمن محمود، Trucage لأحمد هاني أبو زنادة، "أن تصل متأخرا" لضحى حمدي، "اليوم الأسبق للبركان" لأبانوب يوسف، "ذاكرة لا أحتمل ثقلها" لطارق عبدالله، "مملكة الغرباء" لراندا علي، "اوضتين و صالة" لمينا ماهر، "لما كان البحر أزرق" لعمرو السيوفي، "شئ بغيض جدا" لأحمد خليل علي، و"خديجة" لمراد مصطفى.

أفلام مهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير: رؤى

كما يشارك أيضا "آخر يوم" لأحمد دحروج، وWesal للؤي جلال، و"غامض محمد" لرؤوف محمد، My Father Is Not Dead Yet لمروان موفق، Rejoice لأحمد حسين، "عزيزتي ورد" لمروة الشرقاوي، "كيف تجعل إثنان يقعان في الحب؟" لبسمة سيرين، "١٦ مللي" لعبدالله محمد جاد، I might not normally share this لنورا عبد الرحمن، "القطر رايح فين" لكرم خليل، "حاضر" لسيف عبد الرؤوف، Closure لابتسام مختار، The Largest Interval لفراس خالد، " ما يحدث في حياة نادين" لعمرو فكري، Way Home لمارك أيمن كرم، و"لكل الأشخاص الكاملين" لشادي اسحق.