شكرا لقرائتكم خبر عن تامر هجرس يكشف كواليس فيلمه الجديد "شوجر دادى" وسر اختفائه عن الساحة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان تامر هجرس، عن تفاصيل فكرة فيلمه الجديد "شوجر دادى"، قائلا: "الفيلم قصته لذيذة جدا، وأنا قرأت السيناريو ولم أجد أي تعليق عليه، رغم أننى أحب التعديل في كل سيناريو يأتي لي".

وأضاف تامر هجرس، في لقائه مع الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC: "الدور في فيلم شوجر دادي مناسب جدا لشخصية تامر هجرس، رغم أن الدوري كوميدى".

وتابع الفنان تامر هجرس: "لا أعتقد أنني مثلت دور أجنبي سوى في مسلسل أماكن في القلب، وسبب اختفائي في الفترة السابقة هي أنني عشت فترة لم أجد فيها أعمال مناسبة لي، وكان عندي القدرة أن أرفض لعدم القيام بشئ لا أحبه، وأنا دخلت المجال وأنا أعشق التمثيل والفن، لذلك أعمل ما أحبه فقط".

وأكمل الفنان تامر هجرس: "عندما يحصل الفنان على الشهرة واحدة واحدة، يكون تاريخه أعمق، وأفضل ممن يكبر مرة واحدة، وما يجعلني أرفض، أن لو الدور تافه مش هعمله".