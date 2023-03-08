شكرا لقرائتكم خبر عن تامر هجرس: عادل إمام كلمنى بنفسه للمشاركة فى التجربة الدنماركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان تامر هجرس، إنه تلقى مكالمة من الفنان عادل إمام للمشاركة في فيلم "التجربة الدنماركية" وطلب منه الذهاب له في نفس اليوم، وبالفعل حدث ذلك، وبعد وصوله وحديثه معه قال له الزعيم: "عايزك معايا في الفيلم لأنك أنت ممثل كويس".

أضاف تامر هجرس، في لقائه مع الإعلاميات منى عبد الغني وهبه الأباصيري وإيمان عز الدين، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC: "أحلى حاجة حصلت هي قرب العلاقة مع الأستاذ عادل إمام أثناء الفيلم، لكن لم أتحدث معه منذ فترة وأتواصل مع رامي ابنه للسؤال عنه في الفترة الأخيرة".

وأكمل تامر هجرس: "تقابلت معه في عدد من الفعاليات الفنية، وسافرنا دبي سويا، ودائما كان يقول لي (الناس مش عارفة لك حاجة غير التجربة الدنماركية) وكلمني بعد الفيلم بعشر سنوات للمشاركة معه في مسلسل مأمون وشركاه، الذي أحدث ضجة كبيرة جدا".

وأردف: "عملي مع عادل إمام فرصة نادرة، ومن الجيد أنني عملت مع عادل إمام مرتين، وأول مشهد صورته في التجربة الدنماركية كان أمام عادل إمام، وكنت قلقان شوية، وعندما بدأت قالي أنا مش عايز تمثيل ولكن عايز تامر هجرس اللي أنا عارفه".