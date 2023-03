مصدر يكشف أن ويل سميث لم يعتذر أبداً من كريس روك

قبل أيام من الذكرى الأولى لصفعة الممثل العالمي ويل سميث لزميله النجم الكوميدي كريس روك، كشفت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن ويل سميث لم يقدم أي اعتذار شخصي لكريس روك ولم يحاول أصلاً.

وعلى ما يبدو فإن هذا هو السبب الذي يدفع النجم الكوميدي إلى عدم مسامحة زميله، بحسب ما ظهر جلياً مؤخراً بتصريحاته في العرض الخاص بنتفليكس، الذي تحدث فيه للمرة الأولى بشكل صريح عن الحادثة.

وقد سبق أن اعتبر كريس روك أن فيديو الاعتذار الذي نشره سميث على حسابه في "إنستغرام" كان مجرد محاولة لكسب تعاطف الجمهور وليس اعتذاراً حقيقياً، حيث قال: "اعتذار ويل كان مجرد محاولة لإصلاح صورته العامة"، مضيفاً أن "ويل يحتاج لمسامحة الجمهور وليس مسامحته".

هجوم كريس روك على ويل سميث

وكشف كريس روك في العرض أنه شاهد الفيلم الأخير الخاص بزميله فقط ليستمتع بمشاهد تعذيب سميث، إشارة إلى المشهد الذي يتم فيه جلد سميث.

وقال: "الشيء الذي كان الناس يريدون أن يعرفوه أن كان الأمر مؤلماً، نعم، هذا مؤلم".

وأضاف النجم أن ويل سميث لعب شخصيته في فيلم «علي» الذي قدمه عام 2001، في حين كان هو أشبه بشخصيته بفيلم New Jack City الذي شارك فيه هو عام 2001، حيث وصف ذلك بقوله: "لقد لعب محمد علي وأنا لعبت بوكي".

وبحسب The US Sun تابع النجم الكوميدي حديثه بالقول: "حتى في أفلام الرسوم المتحركة، أنا أؤدي شخصية الحمار الوحشي، وهو يلعب القرش".

اعتذار ويل سميث لكريس روك

بعد أربعة أشهر من حادثة الأوسكار، نشر ويل سميث مقطع فيديو على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، قدم فيه اعتذاراً صريحاً لروك قال فيه: "أنا هنا عندما تكون مستعداً للتحدث".

في بداية الفيديو تحدث سميث عن سبب عدم اعتذاره لـ«روك» في خطاب قبول جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، قال ويل: "لقد شعرت بالارتباك عند هذه النقطة. كل شيء كان غامضاً".

واستمر ويل في الحديث قائلاً: "لقد تواصلت مع كريس والرسالة التي عادت هي أنه ليس مستعداً للتحدث، وعندما يكون سأتواصل معه. لذا أقول لك يا كريس، أعتذر لك. كان تصرفي غير مقبول، وأنا هنا متى كنت مستعداً للتحدث".

وأضاف ممثل King Richard ليقول إنه يريد أيضاً الاعتذار لوالدة "روك": "رأيت مقابلة أجرتها والدته. هذا أحد الأشياء التي لم أدركها في تلك اللحظة، لم أكن أفكر، ولكن كيف أُصيب كثير من الناس في تلك اللحظة. لذلك أريد أن أعتذر لوالدة كريس؛ أريد أن أعتذر لعائلة كريس، وبالتحديد توني روك "الأخ الأصغر لكريس". كانت لدينا علاقة رائعة. ربما لا يمكن إصلاح هذا".

وتابع: "أود أن أعتذر لك علناً يا كريس. كنت مخطئاً. أشعر بالحرج وأفعالي لم تكن مؤشراً على الرجل الذي أريد أن أكونه. لا مكان للعنف في عالم الحب والعطف. قضيت الأشهر الثلاثة الماضية في إعادة عرض وفهم ما حدث. لن أحاول تفريغ كل ذلك الآن، ولكن يمكنني أن أقول لكم، لم يكن هناك جزء مني يعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة للتصرف في تلك اللحظة".

صفع ويل سميث للممثل كريس روك

صعد ويل سميث، وقبل دقائق من تسلُّمه جائزة أفضل ممثل عن فيلم king Richard، على المسرح لصفع مقدِّم الحفل الممثل الكوميدي كريس روك، الذي سخِر من زوجته جادا بينكيت، التي حضرت الحفل حليقة الرأس.

فخلال تقديم كريس جائزة أفضل فيلم وثائقي، قال: «ننتظركِ في فيلم GI Jane 2»، في إشارة لإطلالة ديمي مور في الفيلم التي ظهرت فيه حليقة الرأس، وكانت ردة فعل النجم ويل سميث في بداية الأمر طبيعية؛ بل كان يضحك، لكنها ثوانٍ معدودة حتى شاهد انزعاج زوجته؛ ما دفع ويل للصعود للمسرح وصفعه بقوة، ثم العودة إلى مكانه وتهديده بعدم نطق اسم زوجته مرة أخرى على لسانه.

وخلال كلمته عن حادثة اعتدائه على كريس روك خلال تسلُّمه جائزة أفضل ممثل، برَّر النجم أن ما فعله كان بدافع الحب؛ حيث قال ويل سميث: "كما أريد أن أعتذر للأكاديمية، ولجميع زملائي المرشحين؛ فالحب سيجعلك تفعل أشياء مجنونة، ماذا يمكن القول أكثر من ذلك؟!".

وفي اليوم التالي نشر ويل سميث بياناً عبْر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، جاء فيه: "إن العنف بجميع أشكاله سامٌّ ومدمر، وكان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الليلة الماضية، غيرَ مقبول ولا يُغتفر.. النكات على حياتي هي جزء من الوظيفة، لكن النكات حول حالة «جادا» الطبية، كانت أكثر من أن أتحملها، وكان رد فعلها عاطفياً".

وأضاف ويل سميث: "أود أن أعتذر لك علناً يا كريس؛ كنتُ خارج الإطار، وكنتُ مخطئاً.. أشعر بالحرج، وأفعالي لم تكن مؤشراً على الرجل الذي أريد أن أكونه. لا مكان للعنف في عالم الحب واللطف".

كما قدَّم النجم اعتذاراً من الأكاديمية والحضور إضافةً إلى كل مَن شاهد الحفل، وعائلة ويليامز التي قدَّم جزءاً من تاريخها في فيلمه king Richard الذي حصل لدوره به على أول جائزة أوسكار في حياته.

