الممثل العالمى جاري أولدمان يكشف عن قائمة أفلامه المفضلة

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى جاري أولدمان عن قائمة أفلامه المفضلة، حيث أكد الممثل المعروف بأدواره في Tinker Tailor Soldier Spy وسلسلة Harry Potter ، عن اختياراته لأعظم الأفلام على الإطلاق في استطلاع رأي لمجلة Sight And Sound.

منذ عام 1952، طلبت المجلة من صانعي الأفلام كل عقد تقديم قوائمهم لأعظم الأفلام في كل العصور، كجزء من إصدار شتاء 2022-2023، وبينما اشتهر أولدمان في المقام الأول بالتمثيل، فقد عمل أيضًا كمنتج تنفيذي وأخرج فيلم عام 1997 Nil By Mouth.

وهذه قائمة الأفلام المفضلة لـ جارى أولدمان:

01. Les Enfants Du Paradis (1945)

02. The Conversation (1974)

03. 8 ½ (1963)

04. The 400 Blows (1959)

05. Dr. Strangelove (1963)

06. In The Mood For Love (2000)

07. Le Salaire De La Peur (1953)

08. Husbands A Comedy About Life Death And Freedom (1970)

09. Roma Citta Aperta (1945)

10. Le Vent Nous Emportera (1999)

سيكون ظهور أولدمان السينمائي القادم في فيلم السيرة الذاتية القادم لكريستوفر نولان Oppenheimer، حيث يلعب دورًا صغيرًا وهو رئيس الولايات المتحدة السابق هاري إس ترومان، على أن يعرض الفيلم في دور السينما في 21 يوليو 2023.