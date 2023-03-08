إليسا تكشف موقفها من التصالح مع زياد برجي

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مارس 2023 05:44 مساءً - أكدت الفنانة إليسا على أنه لا مجال لحدوث صلح بينها وبين الفنان زياد برجي على خلفية الخلاف الذي حدث بينهما بسبب أغنية “أنا وبس / وبطير”، مشيرة إلى أن الأمر أصبح متروكا للقضاء .

قالت إليسا في لقائها مع قناة “MTV” اللبنانية على هامش حفلها الأخير في بونتا كانا بأمريكا الجنوبية وتعليقها على دعوة الفنانة نانسي عجرم للصلح بينها وبين “برجي”: “قصة زياد محسومة للقضاء” .

تابعت: “حتى لو أخد وقته القانون والقضاء أنا رايحة للآخر فيها .. تخطينا قصة أرضى أو ما أرضى لأنه صار فيه أذى كتير وقدح وذم، صار فيه كتير قصص .. القضاء خليه ياخد مجراه” .

وكان قد سبق وتحدثت الفنانة نانسي عجرم في مقابلة مع القناة نفسها، عن رغبتها في تخطي كلا من إليسا وزياد برجي للخلاف الواقع بينهما، وأن تساهم في الصلح بينهما .

وعلقت على ذلك قائلة: “ياريت ما صار وبتمنى إذا بيقدروا يرجعوا يتصالحوا وياريت فيني إذا صارلي الفرصة .. المرأة بتتراضى على طول يعني زياد لازم يراضي إليسا” .

وبسؤال نانسي عجرم عن أيا من إليسا أو زياد برجي أعجبها أداؤه وغنائه للأغنية، أجابت: “من الاتنين، ما فيكي تقارني صوت امرأة بصوت رجل .. زياد عند إحساسه هو ملحنها وإليسا عندا إحساسها وبتغنيها بطريقتها” .

أضافت: “أنا ولا مرة أخدت أغنية من ملحن وغنيتها مثله، أنا أخدة من زياد “يا غالي”، “بدي حدا أحبه” و “عم بتعلق فيك” هو بيغنيهم بطريقة كتير حلوة وبحب اسمعهم منه وأنا بغنيها بطريقة كتير حلوة” .