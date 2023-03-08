الموت يفجع الوسط الفني في سوريا

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مارس 2023 05:44 مساءً - أعلنت نقابة الفنانين السوريين في بيان لها وفاة الفنان السوري صبحي سليمان مساء يوم أمس الثلاثاء 7 مارس .

نعت النقابة في بيانها المنشور عبر حسابها على موقع “فيس بوك” وفاة الفنان الراحل، فقالت: “تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير صبحي سليمان” .

تابعت مشيرة إلى عدم تحديد موعد الجنازة وتلقي العزاء بعد: “ونوافيكم لاحقا بموعد الدفن والتشييع وموعد التعزية .. إنا لله وإنا إليه راجعون” .

يذكر أن الفنان صبحي سليمان يعد واحدا من الممثلين البارزين في سوريا، حيث قدم العديد من الأعمال الهامة في تاريخ الدراما السورية، وشارك في مسلسلات عديدة .

ومن أبرز أعماله الدرامية: “الهارب، سيف بن ذي يزن، نجوم بين الغيوم، البواسل، حي المزار، العبابيد، المحكوم، حمام القيشاني الجزء الأول” .

بالإضافة إلى: “أبو كامل الجزء الأول، يوميات مرحة، غضب الصحراء، الينابيع، عز الدين القسام، حرب السنوات الأربع، والدروب القصيرة” .