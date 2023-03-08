شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. يوفينتوس على أعتاب إستعادة نقاطه بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة" لاجازيتا ديلو سبورت "الإيطالية، عن موقف يوفينتوس الحالي، من الإلتماس الذي قدمته إدارة الفريق من أجل إستعادة النقاط المسلوبة، بعد قرار الإتحاد الأوروبي، بخصم 15 نقطة من السيدة العجوز.

وأضافت الصحيفة، أن يوفينتوس يريد إستعادة نقاطه، والإستفادة من خطأ إجرائي وقع فيه جانب من المحققين، للهروب من العقوبات القانونية والرياضية بسبب الآحتيال المحسبي.

وأكدت الصحيفة، أن يوفينتوس يثق فى قدرته على إستعادة النقاط المفقودة منه، بنهاية الشهر الجاري على أقصي تقدير، الأمر الذي يضمن للسيدة العجوز، المشاركة فى دوري الأبطال الموسم المقبل بصورة كبيرة.



ترتيب يوفينتوس فى حالة إستعادة نقاطه

وفى حالة إذا ما قام يوفينتوس بإستعادة نقاطه، فسيرتقي الفريق للمركز الثاني برصيد 50 نقطة، بالتساوي مع الإنتر فى نفس العدد من النقاط، الشئ الذي يضمن له بصورة قوية ضمن المشاركة فى الأبطال للموسم المقبل.



ترتيب يوفينتوس الحالي بالدوري الإيطالي

ويحتل يوفينتوس المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 35 نقطة وبفارق 30 نقطة كاملة عن نابولي المتصدر، والذي ضمن بصورة كبيرة التتويج بلقب الكاليتشو عن الموسم الحالي.