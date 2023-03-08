شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة يوسف إدريس بمهرجان أسوان: خالد يوسف مهووس بـ سره الباتع واشتراها 3مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت منذ قليل ندوة حول المرأة فى سينما يوسف ادريس، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ، أدارتها المخرجة ماجي مرجان المستشار الفني للمهرجان، وشارك فيها المخرج مجدي أحمد علي والكاتبة نسمة يوسف إدريس أستاذ المسرح في الجامعة الأمريكية ، والكاتب والقاص أحمد أبو خنيجر .

وقالت ماجي مرجان فى بداية الندوة إن الأفلام التي نقلت أدب يوسف إدريس بعضها علامات مهمة في السينما ولكن كيف كانت صورة المرأة في أعماله وكيف عكستها السينما ، ومنها أفلام الحرام من إخراج هنري بركات ، ولا وقت للحب إخراج صلاح أبو سيف، والنداهة من إخراج حسين كمال ، وقاع المدينة إخراج حسام الدين مصطفى.

وبدورها أكدت نسمة يوسف إدريس ، إنه كان يحب أن تصل أعماله للسينما لكنه كان يتدخل في السيناريو، ويرى أن المخرجين يجدون صعوبة في توصيل إحساسه عبر السينما، وأوضحت أن علاقته بالمرأة كانت ملتبسة حتى أنجبها، فكان لديه ولدان قبلها لكنه كان مصرا على إنجاب بنت، وبدأ ينظر للمرأة نظرة مختلفة تماما، وأصبحت وأكثر عمقا وهي ظاهرة كثيرا في أعماله، وإحساسه بالمرأة كان عاليا جدا.

وأشارت نسمة إلى أن فيلم الحرام عرض في أمريكا في السبعينيات، والسيدات خرجن من السينما يبكين ، والنداهة أيضا الذي وصف المرأة القادمة من الريف وتسعى للتطور والتحرر، وتكرر الأمر في فيلم على ورق سولفان وناقش علاقة الرجل بالمرأة ، وكيف تحترم المرأة زوجها وتغيرت وجهة نظرها فيه بعدما شاهدته في مجال عمله وشددت علي أنه أقرب الأفلام لقلبها ، فالفيلم ناقش مدى القرب والألفة بين الزوج والزوجة وما يؤدي إليه من غياب الشغف .

وتحدثت نسمة يوسف إدريس عن التوقعات حول التناول الجديد لأعماله خاصة مسلسل "سره الباتع" الذي حصل علي حقوق تقديمه المخرج خالد يوسف من قصة ليوسف إدريس، وقالت إن خالد يوسف مهووس بهذه القصة منذ عشرين سنة واشتراها منا 3 مرات ، عاد بهذه القصة للعمل وهو متحمس لها جدا وأنا ممتنة لأي انتشار لأعمال يوسف إدريس ، وأتمنى أن يكون العمل جيدا .