شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ لليوم السابع : تعرضت لحادث وأجري عملية فى قدمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم طارق الشيخ في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تعرض لحادث سيارة نتج عنه إصابة في قدمه ومن المقرر خضوعه لعمليه جراحية ويتمنى من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل .

وطرح مؤخرا طارق الشيخ أغنيته الجديدة بعنوان "ماتستغربش حاجة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، وتعد هذه الأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "ودونى البحر" والذى يقوم بطرح أغنياته على فترات.

فى أغنية "متستغربش حاجة" يوجه طارق الشيخ رسالة دعم لكل إنسان تعرض للخيانة من أقرب الناس إليه، وينصحه بألا يسمح لليأس أن يرافقه في وحدته، وأن يكون مستعدا للطعن والغدر من أصحاب العشرة، وألا يتعجب ويعيش فى صدمة، من هذه التصرفات والسلوكيات، وألا يثق كثيرا فيمن حوله فلا يوجد مستحيل.