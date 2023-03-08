شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: "فيه فنانين بيألّفوا فضايح علشان يطلعوا تريند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد صبحى اليوم، الأربعاء، إن هناك عدد من الفنانين "بيألفوا" فضائح لكي يكونوا "تريند".

وطالب الفنان محمد صبحى الجمهور، بكلمته خلال الندوة الثقافية التي نظمتها جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور أيمن محمد ابراهيم، تحت عنوان:"الفن والثقافة وبناء الإنسان"، وذلك بمسرح نادي الجامعة في المقر الرئيسي بمدينة بورفؤاد، بالوقوف خلف الفنان المحترم صاحب الأعمال الفنية الهادفة المحترمة، كما طالب الإعلام بتوجيه عدستهم إلى الفن الهادف المحترم.

وشدد على أهمية وجود رقابة مشددة على الأعمال الفنية من أجل إنتاج أعمال فنية هادفة تساهم في بناء الإنسان وتبرز القامات والعظماء والإيجابيات.

نظمت جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس الجامعة، ندوة تثقيفية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان: "الفن والثقافة وبناء الإنسان" وذلك بمسرح ض نادي الجامعة في المقر الرئيسي بمدينة بورفؤاد، بحضور الفنان محمد صبحي، والدكتور جلال سالم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راوية رزق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وسامية مصيلحي، أمين عام الجامعة، ولفيف من الأساتذة والطلاب وأعضاء الجهاز الإدارى.

رحب رئيس جامعة بورسعيد، خلال كلمته، بالفنان محمد صبحي، في محافظة بورسعيد بشكل عام والجامعة بشكل خاص، مؤكدا على أن الجامعة حريصة على استضافة قامة فنية وثقافية كبيرة في حجم النجم الكبير محمد صبحي، لكي ينقل خبراته وثقافته وفنه للأجيال المقبلة، والتي نقلها من خلال فنه ورسالته لأجيال كثيرة طوال السنوات الماضية من أجل تنفذ رؤية القيادة السياسية والدولية المصرية في بناء الإنسان.