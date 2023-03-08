شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: تحويل المجرم فى الأعمال الفنية لـ"بطل" إهدار للقانون وقيم المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس الجامعة، ندوة تثقيفية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان:"الفن والثقافة وبناء الإنسان" وذلك بمسرح نادى الجامعة في المقر الرئيسي بمدينة بورفؤاد، بحضور الفنان محمد صبحي، والدكتور جلال سالم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راوية رزق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وسامية مصيلحي، أمين عام الجامعة، ولفيف من الأساتذة والطلاب وأعضاء الجهاز الإدارى.

رحب رئيس جامعة بورسعيد، خلال كلمته، بالفنان محمد صبحي، في محافظة بورسعيد بشكل عام والجامعة بشكل خاص، مؤكدا على أن الجامعة حريصة على استضافة قامة فنية وثقافية كبيرة في حجم النجم الكبير محمد صبحي، لكي ينقل خبراته وثقافته وفنه للأجيال المقبلة، والتي نقلها من خلال فنه ورسالته لأجيال كثيرة طوال السنوات الماضية من أجل تنفيذ رؤية القيادة السياسية والدولية المصرية في بناء الإنسان.

ومن جانبه، قال الفنان محمد صبحي، إن تحويل المجرم إلى بطل "هيرو" فى الأعمال الفنية بمثابة ضرب لقانون الدولة وأصول وقيم المجتمع، مضيفا: " لا يوجد دولة فى العالم تخرج سلبيات مجتمعها فى أعمالها الفنية سوى مصر، وبتلك الأعمال نسئ لسمعة وطننا".

وتابع: "لا أقصد بكلامي هذا عدم تجسيد الشر في الأعمال الفنية، ولكننا في الماضي كرهنا أدوار الشر من فريد شوقي ومحمود المليجي رغم حبنا الشديد لهم ولم نتعاطف مع الشر فى أعمالهم على عكس ما يحدث اليوم"، مطالبًا بتجسيد عظمائنا في أعمالنا الفنية، والمساهمة في تربية أبنائنا والأجيال المتلاحقة من أجل بناء الإنسان من خلال الفن.

وأكد على أن الزيادة السكانية نعمة في حالة زيادة الإنتاج، ونقمة في حالة انخفاض الإنتاج، لذلك أزمة مصر هي العلاقة السلبية بين الزيادة السكانية والإنتاج.