تطورات الحالة الصحية للنجم أميتاب باتشان

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مارس 2023 03:50 مساءً - كشف النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان عن تفاصيل وضعه الصحي بعد تعرضه لإصابة خلال تصويره لفيلمه الجديد “Project K” .

أشار أميتاب باتشان وفقا لما كتبه عبر أحد حساباته الرسمية إلى تعرضه لكسر في أحد ضلوعه وتمزق في آخر، مما أدى إلى شعوره بالألم عند تنفسه أو حركته .

وأضاف أنه يواصل الاستراحة في منزله في مومباي وسيستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى يتعافى وفقا لما قاله الأطباء والذين نصحوه بالراحة، متابعا أن تصوير الفيلم توقف إلى أن يشفى .

ووجه أميتاب باتشان رسالة إلى محبيه ومعجبيه كاشفا عن أن الزيارة ممنوعة عنه، فقال: “سيكون الأمر صعبًا أو دعني أقول لن أتمكن من مقابلة المهنئين في بوابة منزلي جالسا هذا المساء” .

يذكر أن فيلم “Project K” يتم تصويره في مدينة حيدر آباد، وهو من نوعية أفلام الخيال العلمي، ومن المقرر عرضه في عام 2024 .