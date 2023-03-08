ليلى طاهر تكشف حقيقة عودتها للفن مرة أخرى

كشفت الفنانة ليلى طاهر، أن قرار ابتعادها عن الفن نهائي لارجعة فيه، قائلة إنها تريد أن يحتفظ الجمهور بصورتها قبل إعلان اعتزالها، خاصة أن الأعمال التي تعرض عليها حاليًا ستقلل من مشوارها الفني، على حد قولها.

وأضافت ليلى طاهر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سهير جودة في "برنامج الستات" مش هرجع للفن وده قرار لا رجعة فيه، وأنا بقول إني عملت كل حاجة واشتغلت في كل المجالات الفنية السينما والمسرح والتليفزيون.

واشارت ليلي طاهر أنا قفلت صفحة مشواري الفني، لأن من بعد الثورة توقف الفن وأنا بعدت عن الفن فترة، وبعدين رجعت للفن وعملت حاجات تانية لفترة محددة وبعدين قولت خلاص كفاية كدة.

وأضافت ليلي طاهر أنا عملت حاجات كتير حلوة في كل المجالات وربنا وفقني فيها وكسبت ثقة الناس، وأنا مش عايزة أعمل تاني حاجات بعد الفترة الطويلة دي تقلل من اللي عملته، لأن اللي هيجي هيبقى أقل لأن السن بيحدد الأدوار، وبقول أنا سيبت تاريخ حلو وكدة خلاص كفاية.

وجدير بالذكر انه أعربت الفنانة ليلى طاهر عن استيائها الكبير من الشائعات التي لاحقتها في الفترة الماضية، بعد أن تعرضت لوعكة صحية، وقالت بيقلقوا انى اعتزلت لانى قطعت رجلي وطبعا كلام مش مظبوط كل الحكاية انى كنت ماسكه عكاز وفى مكان ما .. وقام احد الاشخاص بتصويرى وبدات تتداول الصورة .

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