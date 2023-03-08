خروج فوازير دينا الشربيني ورنا رئيس من موسم رمضان

أعلن الفنان توني ماهر عن خروج فوازير دينا الشربيني ورنا رئيس ومحمد ثروت من موسم رمضان القادم لضيق الوقت.

وقال تونى فى أنه كان يقوم خلال الفترة الماضية بتصوير فوازير مع دينا الشربيني ورنا رئيس ومحمد ثروت ومحمود الليثي، أنه أن مخرج الفوازير مجدي الهوارى أبلغهم بخروج الفوازير من موسم رمضان القادم لضيق الوقت، على أن يتم عرض هذه الحلقات فى موسم رمضان بعد القادم.

وأضاف توني ماهر أنه بدأ مؤخرا فى تصوير دوره فى فيلم سر عودة طاقية الإخفا مع محمود الليثي ونانسي صلاح وليلى عز العرب، مؤكدا على أنه يقدم شخصية مختلفة خلال العمل متمينا أن تنال اعجاب الجمهور.

فريق عمل طاقية الإخفا يحتفلون ببدء التصوير

احتفل فريق عمل فيلم سر عودة طاقية الإخفا ببدء التصوير استعداد لطرحه في موسم عيد الأضحى القادم.

وكان من بين الحضور الفنان محمود الليثي وليلي عز العرب وإبرام نشأت وتوني ماهر ومن تأليف وإنتاج يوسف صلاح.

الفيلم يتم تصويره حاليا داخل إحدي الفيلات بمنطقة مصر الجديدة في مشاهد تجمع محمود الليثي بليلى عز العرب ونانسي صلاح.

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